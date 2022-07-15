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MLB／大谷化身救世主 6度幫天使止敗…媒體：他不是人類

體育新聞組／綜合報導
天使隊大谷翔平三振打者後，握拳狂吼。（美聯社）
天使隊大谷翔平三振打者後，握拳狂吼。（美聯社）

大谷翔平再度化身「救世主」，天使隊近13戰僅有的3勝都是在「投手大谷」先發時搶下的。他13日先發6局失1分、12K，加上「打者翔平」2安、2分打點，以7：1擊敗太空人隊，連續4場飆出雙位數三振與萊恩、野茂英雄等投手齊名，大谷說：「非常光榮。」

本場比賽，大谷翔平展現「二刀流」本色，投手方面用105球投6局狂飆12K、投出2次保送，僅被敲4安失1分，最快球速高達100.6英哩；打擊端則有2安、獲1次保送，包含一支帶有2分打點的三壘安打，自己也跑回1分，率領天使以7：1擊敗美聯西區龍頭太空人終止5連敗。

連4場雙位數三振，大谷追平萊恩，成為天使隊史自1977年以來第二人，日籍投手則只有1995年的野茂英雄曾經締造過，與兩位傳奇並列，大谷翔平感到光榮，希望能夠繼續延續下去，但也提到不能太過倚賴三振，「還是要回歸基本，讓計分板多掛上幾個0。」

上半季還沒打完，大谷已拿下追平去年整季的9勝紀錄，近期6連勝裡，分別在球隊14連敗、3連敗、2連敗、1敗、4連敗、5連敗時登板，大谷表示，球隊輸球時，自己也在先發打線中，所以登板時「內心很想要討回來」。

同時，他只差1勝就能成為自1918年的貝比魯斯（Babe Ruth）後，大聯盟相隔104年、史上第二位達成單季10勝、10轟的球員。

大谷翔平本季多次拯救球隊，媒體也讚不絕口，「華盛頓郵報」記者珍斯（Chelsea Janes）說：「你能舉出世界上還有誰是比大谷翔平更有價值的選手嗎？我不知道。」「Talkin’ Baseball」則提出大谷近期拿下6連勝，狂飆58K、防禦率低至0.45的超狂數據，大讚：「大谷翔平不是人類。」

「ESPN」記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）稱大谷翔平做到「超現實」的事，大谷翔平鐵粉兼FOX分析師韋蘭德（Ben Verlander）則興奮直呼：「我再次強調，大谷翔平是MVP！」

大谷翔平 太空人 天使

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