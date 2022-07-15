MLB／參加全壘打大賽？ 大谷翔平：看工作量

水手新秀羅德里奎茲將參加全壘打大賽。（路透）

水手隊官方推特宣布，陣中超級新秀羅德里奎茲（Julio Rodriguez）將會參加全壘打大賽，連同守護者隊球星拉米瑞茲（Jose Ramirez），全壘打大賽的8位參賽者已揭曉7人，只剩下一個名額。

21歲的羅德里奎茲成為史上第14位參加全壘打大賽的新秀，在此之前只有2017年的「法官」賈吉（Aaron Judge）、2019年的「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）能在菜鳥年奪冠。

羅德里奎茲本季至今已敲15轟、44分打點，另有21次盜壘成功，打擊三圍.274/.333/.474，日前他也進入美聯明星隊，也是美聯新人王的熱門人選。

除了羅德里奎茲外，守護者隊球星拉米瑞茲也將參賽，再加上先前已知的5位選手：尋求3連霸的「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）、即將退休的紅雀隊老將普荷斯（Albert Pujols）、國民隊少年強打索托（Juan Soto）、費城 人隊重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）和勇士 隊球星亞古納（Ronald Acuña Jr.）。

此外，大谷翔平 雖然投、打兩端都獲選參賽，是否先發仍有待明星賽教頭貝克（Dusty Baker）決定，至於全壘打大賽的意願，大谷則說：「要看工作量。」

對於是否想要在明星賽先發登板，大谷翔平表示：「我當然想，但是也有投手表現比我好，安排我在哪一局投球，我就投。」

明星對抗賽前一天的全壘打大賽，目前還有1個名額，大谷翔平被問到是否有意願時表示：「我還不確定是不是要參加全壘打大賽，在這個之前，要先確定明星賽的工作量。」