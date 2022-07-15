我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠疫情以來首次 舊金山灣區房價降了

招生偏好錄取校友子女 耶魯等名校恐難維持傳統

MLB／參加全壘打大賽？ 大谷翔平：看工作量

體育新聞組／綜合報導
水手新秀羅德里奎茲將參加全壘打大賽。（路透）
水手新秀羅德里奎茲將參加全壘打大賽。（路透）

水手隊官方推特宣布，陣中超級新秀羅德里奎茲（Julio Rodriguez）將會參加全壘打大賽，連同守護者隊球星拉米瑞茲（Jose　Ramirez），全壘打大賽的8位參賽者已揭曉7人，只剩下一個名額。

21歲的羅德里奎茲成為史上第14位參加全壘打大賽的新秀，在此之前只有2017年的「法官」賈吉（Aaron Judge）、2019年的「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）能在菜鳥年奪冠。

羅德里奎茲本季至今已敲15轟、44分打點，另有21次盜壘成功，打擊三圍.274/.333/.474，日前他也進入美聯明星隊，也是美聯新人王的熱門人選。

除了羅德里奎茲外，守護者隊球星拉米瑞茲也將參賽，再加上先前已知的5位選手：尋求3連霸的「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）、即將退休的紅雀隊老將普荷斯（Albert Pujols）、國民隊少年強打索托（Juan　Soto）、費城人隊重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）和勇士隊球星亞古納（Ronald Acuña Jr.）。

此外，大谷翔平雖然投、打兩端都獲選參賽，是否先發仍有待明星賽教頭貝克（Dusty Baker）決定，至於全壘打大賽的意願，大谷則說：「要看工作量。」

對於是否想要在明星賽先發登板，大谷翔平表示：「我當然想，但是也有投手表現比我好，安排我在哪一局投球，我就投。」

明星對抗賽前一天的全壘打大賽，目前還有1個名額，大谷翔平被問到是否有意願時表示：「我還不確定是不是要參加全壘打大賽，在這個之前，要先確定明星賽的工作量。」

大谷翔平 勇士 費城

上一則

網球／約克維奇澳網3年禁令 有望取消

下一則

MLB／大谷化身救世主 6度幫天使止敗…媒體：他不是人類

延伸閱讀

MLB／大谷翔平不打 全壘打大賽最後一席是席格

MLB／大谷翔平不打 全壘打大賽最後一席是席格
MLB／參加全壘打大賽？大谷翔平：要看工作量

MLB／參加全壘打大賽？大谷翔平：要看工作量
MLB／明星賽舞二刀流 大谷翔平連2年達標

MLB／明星賽舞二刀流 大谷翔平連2年達標
MLB／天使沒大谷翔平登板贏不了？金鶯罕見7連勝

MLB／天使沒大谷翔平登板贏不了？金鶯罕見7連勝

熱門新聞

一名加拿大游泳國手近日自爆在國際游泳總會世錦賽的慶功夜晚「被下藥」，導致腦震盪和肋骨扭傷等傷勢，並希望以自身經歷提醒大眾隨時注意自身安全。(取材自Instagram)

世錦賽慶功竟遭下藥 加拿大游泳選手：起床全身瘀傷

2022-07-07 23:52
哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天在溫網女單決賽奪冠。美聯社

溫網女單決賽 芮芭奇娜奪冠 哈薩克史上第一人

2022-07-09 12:34
戴資穎假動作連連，騙倒對手。圖：Badminton Photo提供

大馬名人賽／騙騙騙 戴資穎「假動作」讓對手懷疑人生

2022-07-07 08:20
約克維奇以4比6、6比3、6比4和7比6（7比3）力克澳洲「壞小子」基爾喬斯，7度在溫布頓錦標賽封王。（美聯社）

約克維奇逆轉勝基里洛斯 溫網7度封王締4連霸佳績

2022-07-10 12:41
納達爾無緣爭奪今年個人第3座大滿貫冠軍。(美聯社)

溫網／連正常發球都有困難 納達爾：出於尊重無法出賽

2022-07-07 23:29
今夏成為自由球員後選擇續留公牛，拉文與母隊簽下5年2億1500萬美元頂薪合約。（路透）

NBA／高中初戀交往至今 拉文未婚妻挺肚照分享懷孕喜訊

2022-07-10 08:06

超人氣

更多 >
紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣
川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世
比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜
華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決