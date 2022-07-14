我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維吉尼亞西南部洪災 44人失聯 州長宣布緊急狀態

社安金明年可望多拿175元 生活成本估調到10.5%

MLB／為全壘打大賽暖身 普荷斯3天2轟

體育新聞組／綜合報導
才剛宣布要參戰全壘打大賽，普荷斯立刻用正式比賽來熱身，在3天內2度開轟。（路透）
才剛宣布要參戰全壘打大賽，普荷斯立刻用正式比賽來熱身，在3天內2度開轟。（路透）

才剛宣布要參戰全壘打大賽，普荷斯（Albert Pujols）立刻用正式比賽來熱身，在3天內2度開轟。

紅雀12日在主場迎戰道奇隊，42歲老將普荷斯面對到前東家道奇毫不手軟，敲出生涯第685發全壘打，幫助球隊以7：6一分之差險勝，同時也將連勝場數推進至3場。

本季結束後將退休的紅雀球星普荷斯，在宣布參加全壘打大賽後，對上前東家道奇，在第2局砲轟懷特（Mitch White），3天內第二度開砲，也是本季第6發全壘打、生涯第685轟，距離退役球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的696發全壘打，僅剩11轟差距。此外這也是他生涯砲轟的第446位投手，僅次聯盟第一的邦茲（Barry Bonds）的449位。

據「ESPN Stats & Info」統計，普荷斯生涯已對17支球隊都有20轟以上，正式超越小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）成為紀錄保持者，紅雀教頭馬莫（Oliver Marmol）也給予肯定：「普荷斯在適時的時機，打出了一發全壘打，這就是老將價值，他的打擊很好，球隊非常需要他。」

此外，金鶯以4：2擊敗小熊隊，奪下睽違23年的9連勝，但仍在競爭激烈的美聯東區墊底。這分區包含以61勝26敗在全聯盟獨走的洋基，其後的光芒、紅襪等隊勝率全在五成以上。

近況火熱的金鶯作客小熊，雖然開局就陷入0：2落後，不過很快在第3局靠著接連的安打追回1分，第4局烏力亞斯（Ramon Urias）一發2分彈幫助球隊以3：2反超，第7局馬泰歐（Jorge Mateo）再用陽春彈添加保險分，終場金鶯就以4：2帶走勝利，同時也將連勝紀錄推進至9場，戰績爬回到44勝44敗，勝率正式回歸5成。

金鶯雖然站上五成勝率，但在分區仍敬陪末座，好消息是他們距離外卡僅有2場勝差，繼續保持競爭力就有望打入季後賽。

才剛宣布要參戰全壘打大賽，普荷斯立刻用正式比賽來熱身，在3天內2度開轟。（美聯社...
才剛宣布要參戰全壘打大賽，普荷斯立刻用正式比賽來熱身，在3天內2度開轟。（美聯社）

道奇 退休 洋基

上一則

NBA／去快艇不用當一哥 沃爾樂得輕鬆

延伸閱讀

MLB／打者翔平被三振扁嘴No 下一場投手大谷要負責止敗

MLB／打者翔平被三振扁嘴No 下一場投手大谷要負責止敗
MLB／阿隆索拚全壘打大賽3連霸 普侯斯5度參戰力圖演出大驚奇

MLB／阿隆索拚全壘打大賽3連霸 普侯斯5度參戰力圖演出大驚奇

場邊人語／巨棒猛揮 仲夏約會

場邊人語／巨棒猛揮 仲夏約會
MLB／普荷斯、卡布雷拉 2「傳奇」入選明星賽

MLB／普荷斯、卡布雷拉 2「傳奇」入選明星賽

熱門新聞

一名加拿大游泳國手近日自爆在國際游泳總會世錦賽的慶功夜晚「被下藥」，導致腦震盪和肋骨扭傷等傷勢，並希望以自身經歷提醒大眾隨時注意自身安全。(取材自Instagram)

世錦賽慶功竟遭下藥 加拿大游泳選手：起床全身瘀傷

2022-07-07 23:52
戴資穎假動作連連，騙倒對手。圖：Badminton Photo提供

大馬名人賽／騙騙騙 戴資穎「假動作」讓對手懷疑人生

2022-07-07 08:20
哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天在溫網女單決賽奪冠。美聯社

溫網女單決賽 芮芭奇娜奪冠 哈薩克史上第一人

2022-07-09 12:34
卡達為世足賽打造頂級帳蓬城。圖為比賽場館之一的Al Bayt體育場。（取材自FIFA）

世足賽／卡達打造頂級享受 住帳篷看比賽每晚要價420元

2022-07-06 08:33
約克維奇以4比6、6比3、6比4和7比6（7比3）力克澳洲「壞小子」基爾喬斯，7度在溫布頓錦標賽封王。（美聯社）

約克維奇逆轉勝基里洛斯 溫網7度封王締4連霸佳績

2022-07-10 12:41
納達爾無緣爭奪今年個人第3座大滿貫冠軍。(美聯社)

溫網／連正常發球都有困難 納達爾：出於尊重無法出賽

2022-07-07 23:29

超人氣

更多 >
劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫
黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多
賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離
姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘
CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3