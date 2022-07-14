MLB／為全壘打大賽暖身 普荷斯3天2轟

才剛宣布要參戰全壘打大賽，普荷斯立刻用正式比賽來熱身，在3天內2度開轟。（路透）

才剛宣布要參戰全壘打大賽，普荷斯（Albert Pujols）立刻用正式比賽來熱身，在3天內2度開轟。

紅雀12日在主場迎戰道奇 隊，42歲老將普荷斯面對到前東家道奇毫不手軟，敲出生涯第685發全壘打，幫助球隊以7：6一分之差險勝，同時也將連勝場數推進至3場。

本季結束後將退休 的紅雀球星普荷斯，在宣布參加全壘打大賽後，對上前東家道奇，在第2局砲轟懷特（Mitch White），3天內第二度開砲，也是本季第6發全壘打、生涯第685轟，距離退役球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的696發全壘打，僅剩11轟差距。此外這也是他生涯砲轟的第446位投手，僅次聯盟第一的邦茲（Barry Bonds）的449位。

據「ESPN Stats & Info」統計，普荷斯生涯已對17支球隊都有20轟以上，正式超越小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）成為紀錄保持者，紅雀教頭馬莫（Oliver Marmol）也給予肯定：「普荷斯在適時的時機，打出了一發全壘打，這就是老將價值，他的打擊很好，球隊非常需要他。」

此外，金鶯以4：2擊敗小熊隊，奪下睽違23年的9連勝，但仍在競爭激烈的美聯東區墊底。這分區包含以61勝26敗在全聯盟獨走的洋基 ，其後的光芒、紅襪等隊勝率全在五成以上。

近況火熱的金鶯作客小熊，雖然開局就陷入0：2落後，不過很快在第3局靠著接連的安打追回1分，第4局烏力亞斯（Ramon Urias）一發2分彈幫助球隊以3：2反超，第7局馬泰歐（Jorge Mateo）再用陽春彈添加保險分，終場金鶯就以4：2帶走勝利，同時也將連勝紀錄推進至9場，戰績爬回到44勝44敗，勝率正式回歸5成。

金鶯雖然站上五成勝率，但在分區仍敬陪末座，好消息是他們距離外卡僅有2場勝差，繼續保持競爭力就有望打入季後賽。