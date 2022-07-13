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MLB／阿隆索拚全壘打大賽3連霸 普侯斯5度參戰力圖演出大驚奇

體育新聞組／綜合報導
「北極熊」阿隆索確定參加明星賽全壘打大賽，爭取史無前例的3連霸。 （路透）
「北極熊」阿隆索確定參加明星賽全壘打大賽，爭取史無前例的3連霸。 （路透）

MLB明星賽的全壘打大賽，「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）確定參賽，要爭取史無前例的3連霸；生涯最後一次參賽的42歲老將「生化人」普侯斯（Albert Pujols），則要力圖上演大驚奇。

美國職棒大聯盟MLB明星賽系列活動將在洛杉磯道奇主場進行，18日率先登場的是令人血脈賁張的全壘打大賽。

路透報導，紐約大都會一壘手阿隆索在11日球隊客場挑戰亞特蘭大勇士的比賽前說：「這將非常刺激，所以我非常期待。」

在11日的比賽前，阿隆索本季已揮出23支全壘打。阿隆索去年在丹佛進行的全壘打大賽一共揮出74支全壘打，成為繼1998年、1999年的小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）與2013年、2014年的塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）後，在全壘打大賽成功衛冕的僅有第3人。

阿隆索2019年在克里夫蘭拿下全壘打大賽冠軍，2020年明星賽系列活動因為新冠疫情而停辦。

阿隆索去年贏得全壘打大賽後曾說：「我覺得自己是地球上的最強打者，能夠展示這樣的本領，並給球迷帶來點樂趣，對我來說，真是美夢成真。因為我還小的時候，父母讓我熬夜看這個比賽，那也是我每年中少數可以熬夜的日子，只為了看到在一般棒球賽看不到的驚人壯舉。」

這次跟阿隆索競爭的對手陸續出列，目前已知有亞特蘭大勇士的阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）以及聖路易紅雀的普侯斯。

阿庫尼亞的技巧全面，但長打能力可說不輸阿隆索。阿隆索在生涯455場出賽中轟出129支全壘打，但阿庫尼亞也在448場比賽中揮出113支全壘打。2019年的全壘打大賽，阿庫尼亞闖過首輪後，與阿隆索正面交鋒，阿庫尼亞當時揮出19支全壘打，但阿隆索硬是轟出20支全壘打，讓阿庫尼亞飲恨出局。

22年生涯共揮出684支全壘打，也曾在季後賽轟出19支全壘打的普侯斯，這次獲邀參加全壘打大賽，這讓他成為繼小葛瑞菲、麥奎爾（Mark McGwire） 、菲爾德（Prince Fielder） 、邦茲（Barry Bonds）、索沙（Sammy Sosa）和歐提茲（David Ortiz） 後，第7位生涯至少參加過5次全壘打大賽的球員。

生涯最後一次參賽的42歲老將「生化人」普荷斯，則要力圖上演大驚奇。 （路透）
生涯最後一次參賽的42歲老將「生化人」普荷斯，則要力圖上演大驚奇。 （路透）

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