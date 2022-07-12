MLB／明星賽舞二刀流 大谷翔平連2年達標

大谷翔平連續兩年明星賽雙料入圍。（美聯社）

大聯盟明星賽倒數，天使 隊重量級球星大谷翔平連續兩年「二刀流」，將以投手、指定打擊的角色出賽，但他2018年來美後，從來不知季後賽滋味，從天使現況看來，本季恐怕又有很大危機。

今年明星賽19日在道奇球場進行，大聯盟官方日前公布替補選手及投手完整榜單，毫無意外出現大谷的名字；他本來就在球迷票選產生的先發指定打擊勝出，由各隊球員、教練、總經理投票 決定的其餘名單，最終結局不出意外。

大谷本季8勝、防禦率2.44、飆出111次三振，對於再次雙料達陣表達感謝，「這是莫大的榮耀，我會為了投票給我、支持著我的人們拿出最棒的表現。」

美聯明星隊被看好扛下先發的投手包括太空人 隊韋蘭德、光芒隊麥克納漢，大谷是否再扛重任，當然也是焦點，他說：「目前還沒有聊到這個，得到更多資訊後，我也會提出想法。」

大谷人氣超旺，天使近況卻不是很好，10日在客場又以5：9輸給金鶯隊，4連戰遭清盤，本季戰績38勝49敗仍在美聯西區排名第4，落後同區龍頭太空人達19場勝差。天使最近11場比賽苦吞9敗，僅有兩勝都靠大谷登板先發奪勝。

金鶯最近打出大驚奇，寫下近17年首次單季8連勝紀錄，尤其主場7戰全勝，隊上「精神領袖」曼西尼說：「真的等很久了。」

金鶯過去4季除了前年因為疫情縮水，60場比賽吞下35敗，2018、19年和去年都是3位數敗場；曼西尼表示，在主場1周全勝，生涯大部分時間都在等待這一刻。