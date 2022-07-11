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MLB／國民柯賓苦吞11敗 隊友亞登更慘

體育新聞組／綜合報導
國民隊32歲左投柯賓。（美聯社）
國民隊32歲左投柯賓。（美聯社）

國民隊32歲左投柯賓（Patrick Corbin）真的很慘，9日在客場對勇士隊先發6局失4分，成為大聯盟本季第2位吞下11敗的投手，唯一敗場數更多是隊友亞登（Joan Adon），已經吞下12敗。

柯賓投6局被揮出8支安打，包括萊里（Austin Riley）首局兩分砲，國民終場3：4輸球，吞下對戰5連敗，柯賓說：「勇士打線很強，1局上一顆變化球沒投好，就被萊里轟出去了，除此之外，自認投得還不錯。」

其實去年球季，柯賓16敗就是大聯盟投手最慘，今年球季才過一半，戰績只有4勝11敗，對戰勇士更是吞下8連敗，期間防禦率達7.07。

另一場比賽中，大都會與馬林魚打完9局，以3：3戰成平手，10上馬林魚添得第4分，10下大都會扳平比數後，靠著對方的再見暴傳拿下致勝分，最終5：4氣走馬林魚。

紐約大都會最近9場比賽拿下6勝，輸球的邁阿密馬林魚則是吞下近4戰中的第3敗。

主場作戰的大都會，此役在4局下半靠阿隆索（PeteAlonso）的陽春砲先馳得點，馬林魚則在6上靠安德森（Brian Anderson）帶有打點的二壘安打扳平戰局，接著再靠大都會投手的暴投攻下超前分，以2：1領先。

6下林多（Francisco Lindor）揮出兩分砲，讓大都會3比2超前，但馬林魚8上又靠艾吉拉（Jesus Aguilar）的陽春全壘打，以3：3追平。之後兩隊沒有再添分數，9局打完，兩隊3：3僵持，也讓比賽進到延長。

馬林魚10上靠柏蒂（Jon Berti）安打，以4：3再度領先。

落後的大都會，10下先靠尼多（Tomas Nido）的二壘安打追平比數，下一棒的尼莫（Brandon Nimmo）擊成投手前滾地球，眼看比賽要再度延長，但馬林魚投手史考特（Tanner Scott）將球傳向一壘時卻發生暴傳，讓尼多跑回再見分，大都會因此1分之差驚險拿下勝利。

大都會 勇士

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