MLB／大谷翔平飆10K奪5連勝 還敲致勝安

投手翔平先發7局拿下勝投。（美聯社）

天使 隊「二刀流」大谷翔平 6日再扮止敗英雄，生涯首次對決馬林魚隊，先發7局僅失1分非責失，5局上關鍵安打還攻下勝利打點，幫助天使5：2獲勝、終止4連敗，搭檔捕手史塔西說：「他是超級投手，也是超級打者。」

大谷從6月10日投贏紅襪隊起，連5場先發都奪勝，近28.2局未有自責分是隊史近50年先發投手第3長，連3戰飆出10K以上，也是個人生涯最佳紀錄，本季戰績升至8勝4敗、防禦率2.44。

他說：「上場不必擔心身體狀況，完完全全健康，這是投出好成績的主因。」

大谷6日開賽就因內野失誤，讓馬林魚攻下全場第1分，投完前4局處於落後局面；天使5局上攻占滿壘，楚奧特靠觸身球攻下追平分，接著大谷從馬林魚先發投手羅傑斯的手中揮出兩分打點安打，成為致勝一擊，生涯累積300分打點，繼鈴木一朗 （780分）、松井秀喜（760分）之後，成為大聯盟日籍球員第3人。

大谷本季最長5連勝，每一勝都幫助天使止敗，尤其6月10日擊敗紅襪，更讓今年最慘14連敗解套，儼然成為救世主，他說：「投球沒改變太多，最重要是能投出想要的球路。」