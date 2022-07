MLB／賈吉滿貫砲 30轟躍美聯雙冠王

賈吉8局上轟出滿貫砲,本季第30轟出爐,躍居美聯雙冠王,洋基也以16:0血洗海盜。(美聯社)

洋基 隊作客匹茲堡,6日再戰海盜隊狂揮22支安打,「法官」賈吉(Aaron Judge)4打數3安打,8局上轟出滿貫砲,本季第30轟出爐,躍居美聯雙冠王,洋基終場16:0大勝,兩隊在2連戰打平。

此役打完前4局,雙方0:0僵持,洋基從第5局起連續5局得分,全場22安就有6支全壘打,除了賈吉8局上開轟,希克斯(Aaron Hicks)9局上也出現滿貫砲,光是這6轟就攻下12分,徹底擊潰海盜投手群。

賈吉終止連5戰沒開轟,成為大聯盟本季首位30轟打者,生涯7年第3次單季達到這個數字(2017年52轟、去年39轟),費城 人隊史瓦柏(Kyle Schwarber)27轟暫居第2、國聯排名榜首,太空人 隊艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)25轟名列第3。

8局上,賈吉面對邦威(Manny Banuelos)93英里伸卡球,轟成左外野419英尺滿貫砲,幫助洋基從領先5分變成9分;邦威3天前遭洋基指定讓渡(DFA)、轉戰海盜,被昔日戰友修理後,在投手丘露出無可奈何的表情。

賽前,守護者隊拉米瑞茲(Jose Ramirez)63分打點是美聯打者最多,賈吉這一轟累積64分打點,躍上美聯打點王。