我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

岸田文雄記者會數度哽咽：安倍情況危急

刺殺安倍晉三嫌犯認了：對前首相不滿 打算殺死他

MLB／賈吉滿貫砲 30轟躍美聯雙冠王

體育新聞組／綜合報導
賈吉8局上轟出滿貫砲，本季第30轟出爐，躍居美聯雙冠王，洋基也以16：0血洗海盜。（美聯社）
賈吉8局上轟出滿貫砲，本季第30轟出爐，躍居美聯雙冠王，洋基也以16：0血洗海盜。（美聯社）

洋基隊作客匹茲堡，6日再戰海盜隊狂揮22支安打，「法官」賈吉（Aaron Judge）4打數3安打，8局上轟出滿貫砲，本季第30轟出爐，躍居美聯雙冠王，洋基終場16：0大勝，兩隊在2連戰打平。

此役打完前4局，雙方0：0僵持，洋基從第5局起連續5局得分，全場22安就有6支全壘打，除了賈吉8局上開轟，希克斯（Aaron Hicks）9局上也出現滿貫砲，光是這6轟就攻下12分，徹底擊潰海盜投手群。

賈吉終止連5戰沒開轟，成為大聯盟本季首位30轟打者，生涯7年第3次單季達到這個數字（2017年52轟、去年39轟），費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）27轟暫居第2、國聯排名榜首，太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）25轟名列第3。

8局上，賈吉面對邦威（Manny Banuelos）93英里伸卡球，轟成左外野419英尺滿貫砲，幫助洋基從領先5分變成9分；邦威3天前遭洋基指定讓渡（DFA）、轉戰海盜，被昔日戰友修理後，在投手丘露出無可奈何的表情。

賽前，守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）63分打點是美聯打者最多，賈吉這一轟累積64分打點，躍上美聯打點王。

賈吉8局上轟出滿貫砲，本季第30轟出爐，躍居美聯雙冠王，洋基也以16：0血洗海盜...
賈吉8局上轟出滿貫砲，本季第30轟出爐，躍居美聯雙冠王，洋基也以16：0血洗海盜。 美聯社 Yankees Pirates Baseball New York Yankees' Aaron Judge runs the bases after hitting a grand slam off Pittsburgh Pirates relief pitcher Manny Banuelos during the eighth inning of a baseball game in Pittsburgh, Wednesday, July 6, 2022. (AP Photo/Gene J. Puskar)

洋基 太空人 費城

上一則

NBA／曾拒湖人肥約 施羅德加盟熱火又領低薪

下一則

MLB／大谷翔平飆10K奪5連勝 還敲致勝安

延伸閱讀

MLB／球季近半…MVP大熱門 賈吉、大谷、戈爾史密特獲點名

MLB／球季近半…MVP大熱門 賈吉、大谷、戈爾史密特獲點名
MLB／明星賽首輪票選 兩聯盟人氣王賈吉、亞古納獲先發

MLB／明星賽首輪票選 兩聯盟人氣王賈吉、亞古納獲先發
MLB／賈吉再見3分砲拯救洋基 教頭讚嘆揮棒有夠輕鬆

MLB／賈吉再見3分砲拯救洋基 教頭讚嘆揮棒有夠輕鬆
MLB／1900萬+激勵獎金 洋基最後一刻加碼 留住賈吉

MLB／1900萬+激勵獎金 洋基最後一刻加碼 留住賈吉

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌

不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌
彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應
芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」
情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差

情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作