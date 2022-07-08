MLB／賈吉滿貫砲 30轟躍美聯雙冠王

賈吉8局上轟出滿貫砲，本季第30轟出爐，躍居美聯雙冠王，洋基也以16：0血洗海盜。（美聯社）

洋基 隊作客匹茲堡，6日再戰海盜隊狂揮22支安打，「法官」賈吉（Aaron Judge）4打數3安打，8局上轟出滿貫砲，本季第30轟出爐，躍居美聯雙冠王，洋基終場16：0大勝，兩隊在2連戰打平。

此役打完前4局，雙方0：0僵持，洋基從第5局起連續5局得分，全場22安就有6支全壘打，除了賈吉8局上開轟，希克斯（Aaron Hicks）9局上也出現滿貫砲，光是這6轟就攻下12分，徹底擊潰海盜投手群。

賈吉終止連5戰沒開轟，成為大聯盟本季首位30轟打者，生涯7年第3次單季達到這個數字（2017年52轟、去年39轟），費城 人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）27轟暫居第2、國聯排名榜首，太空人 隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）25轟名列第3。

8局上，賈吉面對邦威（Manny Banuelos）93英里伸卡球，轟成左外野419英尺滿貫砲，幫助洋基從領先5分變成9分；邦威3天前遭洋基指定讓渡（DFA）、轉戰海盜，被昔日戰友修理後，在投手丘露出無可奈何的表情。

賽前，守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）63分打點是美聯打者最多，賈吉這一轟累積64分打點，躍上美聯打點王。