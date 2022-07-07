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MLB／傳奇球星保送明星賽 普荷斯先受惠

體育新聞組／綜合報導
紅雀傳奇球星普荷斯有望受惠聯盟新規入選明星賽。（路透）
紅雀傳奇球星普荷斯有望受惠聯盟新規入選明星賽。（路透）

近年大聯盟不斷對明星賽進行改變，在新版本的勞資協議中，為了表揚傳奇球星，新設立了一項條款，讓大聯盟主席能挑選傳奇球星加入到明星賽陣容，將在本季結束後退休的紅雀傳奇球星普荷斯（Albert Pujols）預期是首位適用者，因此也媒體也稱呼為「普荷斯條款」。

據報導，球員跟球隊在新的勞資協議裡達成共識，將推出新的明星規定，「除32名入選明星賽的球員外，大聯盟主席還可以從兩聯盟各挑一名擁有輝煌成績的球員，以此紀念他們的職涯成就，要是有特殊情況發生，兩聯盟可以選擇超過1人。」

而今年即將退休的紅雀傳奇普荷斯，生涯已入選10次明星賽，不過上一次參加明星賽已要追溯至2015年，外界看好他有機會成為受惠此條款第一位球員，雖然本賽季他的打擊率僅1成89，但非常多的球迷還是希望他能順利入選明星賽，「The Athletic」記者羅森索（Ken Rosenthal）就表示，普荷斯就是這條新規定的不二人選，因此他也稱這條新規定為「普荷斯條款」。

至於美聯方面，老虎本季達成3千安的準名人球星卡布雷拉（Miguel Cabrera）也有望受惠，雖然他長打能力大幅下滑，本季至今只有3轟，但打擊率仍是超過三成的0.308，上壘率也是夠水準0.348，確實也是適合人選。

媒體對這項規定也樂觀其成，畢竟過去待退老將想進入明星賽，還是得靠球迷投票力量，不一定有機會在生涯最後一年參與明星賽，接受球迷致敬，像是001年的金鶯小瑞普肯（Cal Ripken Jr.)、2014年「洋基隊長」基特與2016年紅襪的「老爹」歐提茲（David Ortiz，2016）就是靠球迷送進明星賽，然而日籍球星鈴木一朗生涯最後一年就無緣仲夏饗宴。

退休 投票 洋基

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