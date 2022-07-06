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MLB／球季近半…MVP大熱門 賈吉、大谷、戈爾史密特獲點名

體育新聞組／ 綜合報導
賈吉是MVP熱門人選之一。 （美聯社）
賈吉是MVP熱門人選之一。 （美聯社）

大聯盟賽季已進行將近一半，美國媒體也開始討論本季年度MVP的熱門人選，美聯由賈吉（Aaron Judge）領銜，還有大谷翔平、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），國聯則有戈爾史密特（Paul Goldschmidt）、馬恰多（Manny Machado）、貝茲（Mookie Betts）。

《the Score》撰文點出大聯盟今年的MVP熱門人選，美聯除了洋基隊賈吉外，還有天使隊大谷翔平、守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）、太空人隊艾瓦瑞茲以及紅襪隊狄佛斯（Rafael Devers）。

賈吉本季至今出賽79場，敲出29轟、59分打點，打擊三圍.282/.362/.619，不只是聯盟全壘打王，今年他個人就已打出3支再見安打幫助球隊獲勝，洋基今年戰績如此出色，賈吉肯定功不可沒。

大谷翔平則是延續去年的投打二刀流本領，打擊端18轟、51分打點，投手方面則是7勝4敗，防禦率2.68，K/9和BB/9相較去年更提升不少，美媒也相當看好大谷能像去年一樣，繳出單季40轟以上的表現。

大谷翔平也是MVP熱門人選之一。（路透）
大谷翔平也是MVP熱門人選之一。（路透）

艾瓦瑞茲今年同樣打出不凡身手，除了24轟、57分打點成績外，更有傲視全聯盟的.653長打率和1.063的OPS，而且他本季的被三振率也降至16.7％，來到生涯新低，也難怪今年6月份太空人會端出6年1.15億美元（約新台幣33億）延長合約綁住他。

國聯部分則有紅雀隊戈爾史密特、教士隊馬恰多、大都會隊阿隆索（Pete Alonso）、道奇隊貝茲和勇士隊史旺森（Dansby Swanson）。

戈爾史密特至今12年生涯以來，一直都保持著優異的打擊表現，本季他的OPS高達1.042，值得一提的是，34歲的他單季OPS從來沒有低於.800過。全壘打方面他雖算不上聯盟最頂尖，但他的65分打點和.340打擊率都排在全聯盟第二。

紅雀一壘手戈爾史密特（左）是MVP熱門人選之一。 （美聯社）
紅雀一壘手戈爾史密特（左）是MVP熱門人選之一。 （美聯社）

馬恰多則是有著國聯最高的WAR（勝場貢獻值）4.3（FanGraphs版本），而且他在陣中明星游擊手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）持續因傷缺陣的情況下擔任起球隊支柱，本季打擊三圍.318/.392/.528。

先前因肋骨傷勢缺陣的貝茲本季至今出賽61場繳出17轟、40分打點，在他受傷期間，他仍在國聯WAR排行榜名列前十，日前傷癒歸隊後，更迅速竄升至前五名，根據統計，貝茲生涯8月份的OPS可來到.950，美媒也相當期待完全恢復健康後的他會以什麼樣的方式幫助道奇。

太空人 大谷翔平 道奇

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