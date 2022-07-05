MLB／拒當「全壘打製造機」 守護者麥肯錫1安封鎖洋基

麥肯錫封鎖火力凶猛的洋基隊。（美聯社）

守護者隊24歲右投麥肯錫（Triston Mckenzie），3日賽前被轟出16支全壘打是美聯投手第3慘，向來火力凶猛的洋基 隊打線竟然失靈，全場只有1支安打，終場以0：2落敗，無法寫下整季橫掃守護者紀錄。

麥肯錫本季前15戰（14場先發）挨了16轟是隊上投手最多，其中15轟集中在最近8場先發（不計本場），包括在主場對戰洋基前，對雙城隊兩戰投10.1局狂失13分，被狂揮5支全壘打。

洋基今年吃定守護者，之前在主場3連戰全勝，這次作客克利夫蘭前兩戰又贏，本場是兩隊最後一次交手，麥肯錫又是「全壘打製造機」，沒想到戰況出乎球迷預料之外。

洋基133轟紀錄是大聯盟球隊最多，面對麥肯錫7局投球卻只有1安、1保送，8、9局也遭守護者牛棚封鎖，

完全揮不出安打，終止對戰5連勝，守護者總教練法蘭柯納（Terry Francona）說：「球路稍有偏差，洋基打者可能就會轟出去，麥肯錫投得太好了。」

麥肯錫表示，全隊沒有人把洋基當成大聯盟戰績最好的隊伍，就是把他們當成一定要擊敗的球隊。

洋基近20天打了20場比賽，戰績14勝6敗，本季58勝22敗，仍是唯一勝率超過7成（7成25）的球隊，在美聯東區領先排名第2的紅襪隊達13.5場勝差。