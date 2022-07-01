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MLB／拿勝投未和隊友擊掌 大谷「生悶氣」不滿意自己表現

體育新聞組／綜合報導
投手大谷近期狀況絕佳，以108球投完5.2局沒有失分還狂飆11K。（路透）
投手大谷近期狀況絕佳，以108球投完5.2局沒有失分還狂飆11K。（路透）

大谷翔平6月29日挑戰個人本季4連勝，雖然少了自己球棒的幫助，但隊友夠捧場，瑞吉福（Luis Rengifo）2分砲在內打回4分，天使隊最終就以4：1擊敗白襪隊，大谷收下本季第7勝。

不過，自我要求高的大谷翔平顯然不滿意自己的表現，退場後未與隊友擊掌就走進休息室，留下尷尬的隊友，但在翻譯水原一平的帶動下，大家各自對著空氣擊掌，形成有趣場面。

投手大谷近期狀況絕佳，此役以108球投完5.2局沒有失分，還飆出本季最快的101哩球速，從6月10日對紅襪隊之戰的比賽後段開始，至今連續21局沒有掉分，而且全場飆出11次三振，也跨越單季100K的個人門檻。

儘管大谷翔平仍是勝投候選人，他卻一臉生悶氣的模樣，走下休息區時也沒有和迎接他的隊友們擊掌，而是逕自走進休息室，翻譯水原一平見狀打了他的屁股一把安慰他，並帶動天使全隊「與空氣擊掌」，化解尷尬場面。

大谷翔平雖然小小地耍了脾氣，但網友也注意到大谷翔平走下投手丘、發現有球掉在地上時，還是蹲下身回頭把球給撿了起來還給教練。

不過第三棒的打者翔平此役倒是靜悄悄，雖然首打席選到四壞保送上壘，但接下來3打席無功而返，還吞下2次三振，打擊率下降到2成65。

大谷翔平 天使

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