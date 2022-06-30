我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平：這5年一直牽掛香港、證明一國兩制是好制度

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

MLB／大谷、楚奧特背靠背開轟 天使仍輸球

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平單場猛打包含本季第17轟還是救不了天使。（美聯社）
大谷翔平單場猛打包含本季第17轟還是救不了天使。（美聯社）

「砰！砰！砰！」天使隊28日單局三響，包括大谷翔平與楚奧特（Mike Trout）的「背靠背」全壘打，不過全是陽春砲，白襪隊只靠單局兩轟就超前，天使投手群失血不止，最終以4：11輸給白襪隊。

天使隊在第3局猛轟，由貝拉斯格斯（Andrew Velazquez）率先開砲，接下來瓦德（Taylor Ward）被三振後，楚奧特以106.2英哩的擊球初速開轟，下一棒的大谷翔平再以107.1英哩擊球初速連兩塔席開轟，天使取得3：0領先，楚奧特本季第23轟，大谷翔平本季第17轟出爐。

大谷翔平此役擔任第三棒、指定打席，棒子超火燙，敲出2分打點，包括7局下帶有1分打點的二壘打，3打數都敲出長打，包括1轟、2支二壘打，另有1次保送，4打席全上壘，打擊率上升到2成68。

只是大谷的打擊上的火燙表現，無法彌補投手群失血速度，哈里森（Josh Harrison）、羅伯特（Luis Robert）兩支2分砲超前比數，就此贏下比賽。

此外，大谷翔平在有「體壇奧斯卡」之稱的年度體育卓越表現獎（ESPYAward）中，將尋求衛冕最佳MLB球員，並將與NBA總冠軍金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）爭奪最佳男運動員獎。

MLB球星大谷翔平、巴爾的摩金鶯一壘手曼西尼（Trey Mancini）、去年世界大賽冠軍隊伍亞特蘭大勇士，都入圍素有「體壇奧斯卡」之稱的年度體育卓越表現獎。

大谷翔平入圍的獎項包括最佳MLB球員、最佳男運動員。大谷翔平去年曾獲最佳MLB球員獎，今年和他競爭的有費城費城人去年國家聯盟年度最有價值球員（MVP）哈波（Bryce Harper）、紐約洋基重砲打者賈吉（Aaron Judge）、亞特蘭大勇士2021年世界大賽MVP索勒（Jorge Soler）。

最佳男運動員獎這部分，大谷翔平的對手包括剛率勇士拿下NBA總冠軍的柯瑞（Stephen Curry）、NFL綠灣包裝工四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）、NHL艾德蒙頓油人隊長麥大衛（Connor McDavid）。

大谷翔平 勇士 天使

上一則

溫網／擊敗小威後雙打退賽 搭檔轟陳夏莉妮不配打職業

下一則

NBA／衛少執行選擇權 拿4710萬續留湖人

延伸閱讀

大谷翔平入圍體壇奧斯卡 與柯瑞爭最佳男運動員

大谷翔平入圍體壇奧斯卡 與柯瑞爭最佳男運動員
MLB／不輸薛則、楚奧特 媒體稱大谷未來年薪上看4000萬

MLB／不輸薛則、楚奧特 媒體稱大谷未來年薪上看4000萬
MLB／守護大谷翔平 翻譯化身「保鏢一平」迴避亂鬥衝突

MLB／守護大谷翔平 翻譯化身「保鏢一平」迴避亂鬥衝突
MLB／大谷翔平13K創個人新高 連兩天寫下神紀錄

MLB／大谷翔平13K創個人新高 連兩天寫下神紀錄

熱門新聞

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

2022-06-23 13:45
女網好手「丹麥甜心」伍茲妮雅琪。（路透）

網球／「丹麥甜心」伍茲妮雅琪又懷孕了 與大衛李迎第4個寶寶

2022-06-25 08:59
現年33歲的貝頓選擇不執行下季300萬美元的球員選項，將投入自由市場。 美聯社

NBA／貝頓跳出合約 傳湖人、塞爾蒂克等多隊有意爭取

2022-06-23 07:33
厄文。美聯社

NBA／捨高薪拿中產加入湖人？專家不排除厄文有此膽量

2022-06-25 08:33
前NBA球星卡特（Vince Carter）的亞特蘭大住家上週末發生竊案，損失近10萬美元現金。（美聯社）

NBA／飛人卡特豪宅遭竊 損失近10萬現金…賊遺落2把槍

2022-06-23 18:53
譚恩成功扳倒小威廉絲，讓她直言不可置信。（美聯社）

溫網／爆冷擊敗小威 譚恩：在場上我很驚慌

2022-06-29 19:34

超人氣

更多 >
全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償
把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺
烏克蘭美女團「為國獻身」捐款就送裸照 募破70萬全拿去救國

烏克蘭美女團「為國獻身」捐款就送裸照 募破70萬全拿去救國