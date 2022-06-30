MLB／大谷、楚奧特背靠背開轟 天使仍輸球

大谷翔平單場猛打包含本季第17轟還是救不了天使。（美聯社）

「砰！砰！砰！」天使 隊28日單局三響，包括大谷翔平 與楚奧特（Mike Trout）的「背靠背」全壘打，不過全是陽春砲，白襪隊只靠單局兩轟就超前，天使投手群失血不止，最終以4：11輸給白襪隊。

天使隊在第3局猛轟，由貝拉斯格斯（Andrew Velazquez）率先開砲，接下來瓦德（Taylor Ward）被三振後，楚奧特以106.2英哩的擊球初速開轟，下一棒的大谷翔平再以107.1英哩擊球初速連兩塔席開轟，天使取得3：0領先，楚奧特本季第23轟，大谷翔平本季第17轟出爐。

大谷翔平此役擔任第三棒、指定打席，棒子超火燙，敲出2分打點，包括7局下帶有1分打點的二壘打，3打數都敲出長打，包括1轟、2支二壘打，另有1次保送，4打席全上壘，打擊率上升到2成68。

只是大谷的打擊上的火燙表現，無法彌補投手群失血速度，哈里森（Josh Harrison）、羅伯特（Luis Robert）兩支2分砲超前比數，就此贏下比賽。

此外，大谷翔平在有「體壇奧斯卡」之稱的年度體育卓越表現獎（ESPYAward）中，將尋求衛冕最佳MLB球員，並將與NBA總冠軍金州勇士 的柯瑞（Stephen Curry）爭奪最佳男運動員獎。

MLB球星大谷翔平、巴爾的摩金鶯一壘手曼西尼（Trey Mancini）、去年世界大賽冠軍隊伍亞特蘭大勇士，都入圍素有「體壇奧斯卡」之稱的年度體育卓越表現獎。

大谷翔平入圍的獎項包括最佳MLB球員、最佳男運動員。大谷翔平去年曾獲最佳MLB球員獎，今年和他競爭的有費城費城人去年國家聯盟年度最有價值球員（MVP）哈波（Bryce Harper）、紐約洋基重砲打者賈吉（Aaron Judge）、亞特蘭大勇士2021年世界大賽MVP索勒（Jorge Soler）。

最佳男運動員獎這部分，大谷翔平的對手包括剛率勇士拿下NBA總冠軍的柯瑞（Stephen Curry）、NFL綠灣包裝工四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）、NHL艾德蒙頓油人隊長麥大衛（Connor McDavid）。