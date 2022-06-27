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MLB／水手、天使亂鬥12人罪狀出爐 瑞登被禁賽且禁觀戰

記者陳宛晶／綜合報導
水手、天使隊昨天發生大亂鬥。（美聯社）
水手、天使隊昨天發生大亂鬥。（美聯社）

天使、水手隊昨天上演大亂鬥，雙方選手板凳清空互相推擠、混亂中出拳，大聯盟今天完成調查，合計12人遭到懲處，天使代理教頭尼文（Phil Nevin）因被認證授意報復性觸身球，領到10場禁賽處分最重，而他至今執教天使19場，就遭到禁賽10場，直逼教頭生涯半數場次。

大聯盟今天公布的處份書一長串，羅列12人罪狀，天使共9人挨罰，水手則是3人。

事主之一的水手溫克（Jesse Winker）昨天因挨了觸身球後大不爽，先是碎碎念，接著進一步衝向天使休息區，雙方球員也因此傾巢而出，溫克因引爆衝突的行為收到7場禁賽，處分第2重。

天使陣營的罰單，除了尼文外，瑞登（Anthony Rendon）有兩大罪，第一是在衝突中出手，第二則是身處傷兵名單卻進入場內，因此被禁賽5場，將在離開傷兵名單後執行，大聯盟也額外祭出未來7場禁止他坐在板凳區觀戰的懲罰。

投手溫茲（Andrew Wantz）因故意砸人被禁賽3場，助理投手教練奇蒂（Dom Chiti）被禁賽5場，投手泰普拉（Ryan Tepera）及伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）分別被禁賽3場、2場，板凳教練蒙戈馬利（Ray Montgomery）被禁賽2場，翻譯康波（Manny Del Campo）被禁賽2場，捕手教練哈塞曼（Bill Haselman）被禁賽1場。

水手3人挨罰，除了溫克外，還有克勞佛（J.P. Crawford）被禁賽5場，羅德里奎茲（Julio Rodríguez）被禁賽2場。

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