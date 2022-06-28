MLB／水手、天使全武行 8人被驅逐

水手與天使隊上演大亂鬥，場邊球迷看得也很嗨。（美聯社）

11天內密集交手8場，天使 隊代總教練奈文（Phil Nevin）一直擔心擦槍走火，26日在洛杉磯 主場再戰水手隊，果然爆發大聯盟本季最大衝突，雙方因為一顆觸身球大打出手，共有8人遭驅逐，就連奈文也逃不過被趕出場的命運。

天使先發投手溫茲（Andrew Wantz）首局就對水手菜鳥羅德里奎茲（Julio Rodriguez）投出危險球，直接飛越他的頭部後方，2局上對決水手4棒溫克（Jesse Winker），第1球投出91英里速球，直接砸在他的右臀，引爆雙方全武行。

溫克被砸後站在本壘區碎碎念，突然衝向天使休息區，裁判想拉也拉不住，水手球員傾巢而出，一堆人跑進場內助陣，整個衝突場面亂成一團。

溫克被對方出拳攻擊，隊友幫忙揮拳反擊，雙方互相推擠，短暫冷靜後又開始叫囂、扭打，兩隊大亂鬥17分鐘才平息。溫克退場前還刻意對著球迷比出不雅手勢，天使「終結者」伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）氣到把一大箱口香糖、瓜子丟進場內。

天使終場2：1獲勝，逃過3連戰被清盤的命運，包括奈文、水手教頭瑟維斯（Scott Servais）和鬧事的溫茲、溫克都遭驅逐出場，奈文有些無奈說：「偶爾會發生一些醜陋的事件，這場比賽就是這樣。」

日籍球星大谷翔平 雖然也參與這場「大亂鬥」，不過翻譯水原一平在場上即時做出保護動作，獲得許多球迷的讚賞。

本場先發第三棒DH的大谷翔平，也在混亂中衝進場內，試圖拉住其他球員。不過他的個人翻譯水原一平，為了避免大谷受到衝突影響，即使身材不如現場壯碩的大聯盟選手，仍拚命想將大谷拉離人群，敬業精神獲得網友大讚。沒有受到衝突影響的大谷，得以繼續比賽，最後雖然2打數無安打，但也選到2次保送上壘。

網友紛紛表示，「不愧是一平」「終極保鏢一平」「防患未然的一平是MVP」「大谷之所以能夠活躍，也跟水原有密切關係」「一平不怕危險，挺身而出守護大谷的身姿，感受到一心同體」「MLB大亂鬥球員『全員參戰』是基本，但一平不是球員不參加也無妨，但他還是本能地保護大谷，真的是很了不起」。