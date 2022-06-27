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MLB／太空人3投接力 賞洋基無安打

體育新聞組／綜合報導
太空人隊先發投手哈維爾。（美聯社）
太空人隊先發投手哈維爾。（美聯社）

若預言25日的洋基球場會誕生一場無安打比賽，外界一定下注洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）是男主角，但結局卻非如此，太空人隊3任投手演出接力無安打比賽，以3：0完封洋基，柯爾先發7局失1分只能承擔敗投。

在年薪3600萬美元的柯爾面前，今年領74萬9100美元的哈維爾（Cristian Javier）領銜一場無安打比賽，先發7局共用115球，沒被擊出安打，只出現1次保送，狂賞13次三振，為太空人先發投手自2019年9月24日之戰後的新高，當時投出14K的投手正是柯爾。

過程中，太空人總教練貝克（Dusty Baker）不斷詢問投手教練：「還剩幾球？」哈維爾因用球數無緣挑戰獨力無安打比賽，第8局交給內瑞斯（Hector Neris），雖出現2保送，仍讓洋基安打欄掛「0」，第9局由普雷斯利（Ryan Pressly）演出三上三下。

哈維爾因一顆強心臟被隊友取了「El Reptile（爬蟲類）」的綽號，對於成就一項大紀錄，也只是淡淡說：「我只是試著保持冷靜。」如同每一場無安打比賽的歷程，哈維爾說：「隊友們都不靠近我，我也沒有走近他們。」他從賽前練投就感覺很好，「每一球都能照我的想法去投」。

參與紀錄的普雷斯利表示，「事實是這裡是洋基球場，他們有一條很棒的打線、多位很棒的打者，能對他們投出無安打比賽很特別，但我想不管在哪裡、面對哪隊，能投出無安打比賽都滿特別的吧！」

洋基隊史共7度被演出無安打比賽，1958年後僅發生兩次，偏偏兩次都是太空人的接力無安打比賽，前一次為2003年6月11日，當時是由太空人6名投手聯手完成；這也是目前使用中的洋基球場從2009年落成以來，第一次出現無安打比賽。

太空人 洋基

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