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MLB／扮「塞子」阻洋基…韋蘭德9勝到手 居美聯榜首

體育新聞組／綜合報導
39歲老將韋蘭德成為美聯第1位拿下第9勝的投手。（歐新社）
39歲老將韋蘭德成為美聯第1位拿下第9勝的投手。（歐新社）

有39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）在，就不會讓太空人隊的敗場蔓延，他24日對洋基隊先發7局僅失1分，率隊以3：1贏球，他成為美聯第1位拿下第9勝的投手，這一戰也中斷了洋基在主場的15連勝。

韋蘭德一夫當關，以102球投完7局，只被敲出4安打、失掉1分；兩隊的分數都在第6局靠全壘打取得，太空人塔克（Kyle Tucker）轟出三分砲，洋基則由史丹頓（Giancarlo Stanton）陽春砲打破鴨蛋。

這一勝進袋，韋蘭德本季戰績來到9勝3敗，包括7度在球隊輸球後下一場登板，他的戰績是6勝0敗。

韋蘭德表示，「球隊前一戰剛吞下一場艱難的敗仗，你當然會想幫球隊止跌反彈，扮演那個塞子，幫助球隊取得勝利，我很高興可以辦到。」太空人前晚在9局下失守3分領先，遭洋基逆轉帶走勝利。

韋蘭德身手完全不見歲月的痕跡，此役投完前兩局已用41球，卻能在接下來局局都在17球以內搞定，全場64顆直球均速為95.5哩，高於賽季平均的94.8哩。

韋蘭德力壓洋基，賽後仍給予這支本季最強球隊讚揚，「他們從未放棄，今年打了很多場逆轉勝是有理由的。」太空人教頭貝克（Dusty Baker）也說：「你必須全力拿下27個出局數，這是面對洋基必須要做的事。」

洋基主砲賈吉（Aaron Judge）的薪資仲裁也是焦點新聞，洋基在最後一刻加碼。

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