我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

MLB／返亞特蘭大仍受歡迎 弗里曼激動淚崩

體育新聞組／綜合報導
前勇士球員弗里曼。（美聯社）
前勇士球員弗里曼。（美聯社）

再次來到亞特蘭大的日子到來，弗里曼（Freddie Freeman）沒想到會是如此難受，「我一直期待著今天，但現在我希望周一趕快到來。」隨道奇隊出戰勇士隊賽前，他先接受記者聯訪，在記者會上漲紅著臉，多次哽咽到難以言語。

弗里曼17歲就來到勇士，大聯盟生涯已在這裡度過12年，去年與團隊一圓世界大賽冠軍，季後成為自由球員，封王遊行上都是「Re-sign Freddie」的聲音，外界原本預期他回歸的機率高，就連他自己也這麼認為，但結局卻不是如此。

弗里曼最終接受道奇的6年1.62億美元報價，他隨道奇來到勇士主場進行3連戰，賽前先領取他的世界大賽冠軍戒指，弗里曼從賽前接受媒體聯訪就難掩情緒。

走進記者會現場後，弗里曼遲遲無法就坐，因為他的情緒無法平復，短暫離開後，他拎著一瓶水和毛巾回到位置上，多次在講到激動處淚流。弗里曼透露，去用餐時，現場就有人站起身來鼓掌歡迎他，今天開車來到球場路上，他數了路上穿著5號球衣的人數有14人，對於勇士的此情此景，觸碰到他心裡最柔軟的那一塊。

「天啊！這比我所想像的難受許多。」弗里曼說：「我知道我深愛著這座城市、這支球隊，我相信你們也看得出來，我真的不知道該如何度過這個周末。」

在首打席走進打擊區時，勇士球迷也以掌聲歡迎這位昔日看板球星，弗里曼高舉打擊頭盔回應，深深吸了口氣，努力不讓自己被情緒再次掩沒。

對於弗里曼的離開，勇士與他自己都有許多解不開的結，包括外界好奇他的經紀人是否在談約過程中指引了並非客戶想要的方向，如果弗里曼當初握有更多主導權，結局是否會有不同？

弗里曼不談是否後悔當初的抉擇，「這些關於後悔的問題是故事的另外一面，不是我想在這裡談論的話題，如果我要聊這個，可能會需要很長一段時間，我的情緒也可能會有所不同。」

勇士 道奇 世界大賽

上一則

NBA／湯普森盼永遠合作 柯爾：他曾低潮痛哭 這讓冠軍更甜

下一則

MLB／扮「塞子」阻洋基…韋蘭德9勝到手 居美聯榜首

延伸閱讀

MLB／美聯第1位9勝投手 韋蘭德開心當太空人的「塞子」

MLB／美聯第1位9勝投手 韋蘭德開心當太空人的「塞子」
MLB／克蕭先發384場防禦率不到2.50 過去100年僅1人做到

MLB／克蕭先發384場防禦率不到2.50 過去100年僅1人做到
MLB／克蕭先發384場防禦率不到2.50 100年來僅1人做到

MLB／克蕭先發384場防禦率不到2.50 100年來僅1人做到
亞特蘭大撥4500萬升級郊區公交系統

亞特蘭大撥4500萬升級郊區公交系統

熱門新聞

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

2022-06-23 13:45
女網好手「丹麥甜心」伍茲妮雅琪。（路透）

網球／「丹麥甜心」伍茲妮雅琪又懷孕了 與大衛李迎第4個寶寶

2022-06-25 08:59
國際游泳總會19日修改參賽規則，12歲以下完成性別置換手術的跨性別女性選手，才可參加女子組項目；近來引起爭議的跨性別選手莉亞·湯瑪斯將被禁止與生理女性共同競技。（美聯社）

男跨女奪冠惹議 泳壇新規：12歲後變性者 不能進女子組

2022-06-19 22:10
勇士前教頭傑克森諷刺柯瑞拿FMVP。（美聯社）

NBA／質疑塞隊防守 勇士前教頭：柯瑞拿FMVP要感謝對手

2022-06-20 07:32
現年33歲的貝頓選擇不執行下季300萬美元的球員選項，將投入自由市場。 美聯社

NBA／貝頓跳出合約 傳湖人、塞爾蒂克等多隊有意爭取

2022-06-23 07:33
巴克利表示若杜蘭特生涯未能獨自率隊拿下冠軍戒，將永遠無法贏得外界對他的尊重。（路透）

NBA／柯比、詹皇率隊奪冠 巴克利：杜蘭特做到才獲尊重

2022-06-20 08:41

超人氣

更多 >
羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立

羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立
華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治

華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治
手機月費也要漲了 最高漲價12元

手機月費也要漲了 最高漲價12元
她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路

她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路
別說不科學 謝金燕少女外貌+腹肌 16項凍齡法則超自律

別說不科學 謝金燕少女外貌+腹肌 16項凍齡法則超自律