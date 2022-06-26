MLB／返亞特蘭大仍受歡迎 弗里曼激動淚崩

前勇士球員弗里曼。（美聯社）

再次來到亞特蘭大的日子到來，弗里曼（Freddie Freeman）沒想到會是如此難受，「我一直期待著今天，但現在我希望周一趕快到來。」隨道奇 隊出戰勇士 隊賽前，他先接受記者聯訪，在記者會上漲紅著臉，多次哽咽到難以言語。

弗里曼17歲就來到勇士，大聯盟生涯已在這裡度過12年，去年與團隊一圓世界大賽 冠軍，季後成為自由球員，封王遊行上都是「Re-sign Freddie」的聲音，外界原本預期他回歸的機率高，就連他自己也這麼認為，但結局卻不是如此。

弗里曼最終接受道奇的6年1.62億美元報價，他隨道奇來到勇士主場進行3連戰，賽前先領取他的世界大賽冠軍戒指，弗里曼從賽前接受媒體聯訪就難掩情緒。

走進記者會現場後，弗里曼遲遲無法就坐，因為他的情緒無法平復，短暫離開後，他拎著一瓶水和毛巾回到位置上，多次在講到激動處淚流。弗里曼透露，去用餐時，現場就有人站起身來鼓掌歡迎他，今天開車來到球場路上，他數了路上穿著5號球衣的人數有14人，對於勇士的此情此景，觸碰到他心裡最柔軟的那一塊。

「天啊！這比我所想像的難受許多。」弗里曼說：「我知道我深愛著這座城市、這支球隊，我相信你們也看得出來，我真的不知道該如何度過這個周末。」

在首打席走進打擊區時，勇士球迷也以掌聲歡迎這位昔日看板球星，弗里曼高舉打擊頭盔回應，深深吸了口氣，努力不讓自己被情緒再次掩沒。

對於弗里曼的離開，勇士與他自己都有許多解不開的結，包括外界好奇他的經紀人是否在談約過程中指引了並非客戶想要的方向，如果弗里曼當初握有更多主導權，結局是否會有不同？

弗里曼不談是否後悔當初的抉擇，「這些關於後悔的問題是故事的另外一面，不是我想在這裡談論的話題，如果我要聊這個，可能會需要很長一段時間，我的情緒也可能會有所不同。」