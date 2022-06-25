MLB／大都會富爸爸傳搶人 天使恐怕留不住大谷

《ESPN》記者歐尼透露全大聯盟最有錢的大都會老闆將會全力爭去網羅大谷翔平。(Getty Images)

大谷翔平 將在2022-2023球季後成為自由球員，《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）透露全大聯盟最有錢的大都會 老闆將會全力爭去網羅大谷。

根據美國《富比士》去年統計大聯盟30球團老闆的資產，科恩蟬聯大聯盟最有錢老闆，淨資產從141億美元再飆升到159億美元，是紅人老闆卡斯特里尼（Bob Castellini）的40倍。

歐尼日前在節目上表示，「大谷翔平想要待在一支可以贏球的隊伍，但天使 近年來的表現並不像一支這樣的球隊，而當初大谷會加入天使是因時任總管艾普勒（Billy Eppler）積極招募，剛好他現在也是大都會總管，效力於全聯盟最有錢的老闆科恩（Steve Cohen），我建議天使最好想辦法提前和他續約。」

不過天使團隊薪資，光是楚奧特（Mike Trout）和瑞登（Anthony Rendon）兩人加起來每年就佔了將近7000萬美元，若再給大谷一張破天荒的合約，三人加起來的薪資幾乎是大聯盟30隊的薪資平均值，因此外界認為天使要留住大谷翔平相當有難度。

大谷翔平對戰皇家的比賽，主投8局飆出13次三振拿下第6勝。日媒《Full-Count》報導，大谷翔平依照現在的速度，季末可能達成13勝、33轟和202次三振，更有機會打破高懸大聯盟104年的「棒球之神」紀錄。