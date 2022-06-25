MLB／1900萬+激勵獎金 洋基最後一刻加碼 留住賈吉

趕在薪資仲裁庭前一刻，洋基隊重砲賈吉的本季年薪底定為1900萬美元，附帶激勵獎金。（歐新社）

洋基 隊已經打完70場比賽，「法官」賈吉（Aaron Judge）終於知道自己的今年薪水，洋基在薪資仲裁庭前最後一刻加碼，提出1900萬美元附帶激勵獎金，獲得賈吉點頭，雙方避免上仲裁庭撕破臉，也為來年留下賈吉人情留一線。

賈吉的薪資仲裁為大聯盟最關注新聞，洋基提出1700萬美元，賈吉爭取2100萬美元，雙方為了400萬美元的差距過招。

多家美國媒體報導，洋基在仲裁庭前夕開出1900萬美元的折衷價碼，賈吉起初不為所動，不久後即傳出雙方達成共識，洋基額外提出激勵獎金，條件為若賈吉拿到美聯MVP、世界大賽 MVP，各可額外拿到25萬美元。

賈吉去年薪為1017萬5000美元，共出賽148場，以2成87打擊率掃出158支安打、39轟、98分打點，為自己再換來身價躍進。

賈吉今年在「薪」情未定的情況下打了大半季，成績絲毫不見動搖，表現堪稱是用全壘打在逼各隊把運鈔車開出來，以3成04打擊率敲出27轟，在全壘打榜上獨走。

洋基總教練布恩（Aaron Judge）先前受訪就曾表示，「球季開打時，賈吉未與球團完成延長合約，當時就有疑問這會不會為他帶來影響，我的答案是不會，因為我知道賈吉是怎樣的人，他是在乎團隊而且渴求冠軍的人，他也是有能力日復一日做到公私分明的人。」