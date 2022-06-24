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MLB／剛敲完8打點 大谷翔平隔天又飆13K

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平投8局無失分，飆出生涯新高13K。（路透）
大谷翔平投8局無失分，飆出生涯新高13K。（路透）

打者翔平21日單場8分打點，投手大谷22日飆出13次三振，連續兩場比賽更新個人紀錄，投完8局無失分的演出，更讓天使隊以5：0擊敗皇家隊，寫下史無前例的紀錄。

大谷翔平22日登板先發、擔任第2棒，開局雖被連敲2安，接下來只因保送再讓對手上壘一次，以109球投完8局未掉分，最後一個出局數用三振抓下，也讓他單場累積13K；打者翔平則是3打數1安打，另有2次保送、2次三振。

「他一個人全扛了。」天使代理總教練尼文（Phil Nevin）透露大谷一點小叛逆，才造就個人新紀錄，「實在令人吃驚，我原本想說7局投完就要換人，但他拒絕了，說這場是他的比賽，他要留下來。」

大谷本場比賽13次三振創個人新高，連續兩場分別打出8分以上打點、投出10次以上三振，成為大聯盟史上第1人。

「我想主要原因是第1局沒掉分。」大谷表示，度過首局被連敲2安的危機，才能重回比賽，雖然因為賽前儀式開賽有些延誤，但自己也學到要如何調整，「計畫有時候趕不上變化」。

天使5局下靠新秀麥金農（Gary McKinnon）在滿壘時敲出高飛犧牲打，攻下全場第1分，7、8局下各添兩分；麥金農7局下大聯盟首安也有1分打點，但有一件事讓他更興奮，「能在大谷背後看他表現，來到大聯盟真是太瘋狂了。」

皇家隊主帥麥西尼（Mike Matheny）也盛讚大谷翔平的投球武器非常多：「我覺得你很難找到多位像他今天對付我們一樣，使用這麼多種武器的投手。他所有的球種都能搶到好球數，光滑球就有3種，再加上卡特球和曲球。而當他的指叉球發揮作用，那就是開始三振的時候了。」

天使 皇家 大谷翔平

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