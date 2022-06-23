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MLB／捕手回傳險砸中「小翔平」 大谷驚嚇表情超誇張

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平差點被回傳球砸中。（影片截圖）
大谷翔平差點被回傳球砸中。（影片截圖）

日籍投打「二刀流」好手大谷翔平今天先發對上皇家隊，開打前練投時，捕手回傳了一顆變化球，下墜幅度太大差點打到大谷「重要部位」，好在大谷笑著抬起頭，示意自己沒事，只是當下的驚嚇表情太過經典。

大谷今天再展投打雙刀，先發登板前的練投差點出意外，他在投手丘上等待捕手史塔西（Max Stassi）的回傳球，沒想到球路突然下降，大谷嚇到嘴巴變成大大「O」型，急伸雙手想擋球，卻還是來不及。

還好這顆球是打到大腿根部，雙腿間的「小翔平」沒有中彈，大谷彎著腰抬頭看向捕手，露出笑容並比出「我沒事」的手勢。

結果大谷雖然在首局出現亂流，開局被連敲兩安，但安全下莊，接下來回穩，投完前5局已經送出10次三振。

皇家 大谷翔平

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