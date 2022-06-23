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MLB／大谷翔平雙響砲8打點 難救天使

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平單場雙響砲，無法改變天使隊輸球命運。（美聯社）
大谷翔平單場雙響砲，無法改變天使隊輸球命運。（美聯社）

MLB天使隊21日在主場與皇家隊之戰，日籍好手大谷翔平即使敲出單場雙響砲，其中包括一發9局下追平的「起死回生」三分砲，敲回個人單場新高的8分打點，但還不夠牛棚花用，天使隊最終在延長賽11局以11：12輸球。

大谷翔平擔任第三棒、指定打擊，首打席就敲安，在連3場無安打後連2場敲安，4下局敲出一壘滾地出局，6局下在瓦德（Taylor Ward）、楚奧特（Mike Trout）相繼保送上壘後，大谷翔平一棒轟出中外野三分砲，將比數追近到4：6。

這發全壘打是大谷翔平相隔7場再開轟，擊球初速111.5哩、距離423呎，也是本季第14轟，瞄準的是赫斯理（Jonathan Heasley）的一顆92.3哩速球。

天使隊在6局下攻下4分，追到1分落後，7局上雖然又被皇家攻下1分，但7局下包括大谷高飛犧牲打在內，攻下2分追平比數。

只是天使隊牛棚持續放火，打完9局上又落後3分，大谷翔平在1出局一、三壘有人時上場，一棒把球掃出右外野，打到就知道「有了」，大谷在本壘看著球出牆才開始繞壘，這發追平轟讓大谷興奮地與一壘指導教練開心擊掌。

這發追平砲助天使隊起死回生、撐到延長賽，不過最終還是1分差輸球，大谷認為球隊輸球，自己也有不足的地方，「兩次高飛犧牲打可以做得更好，如果可以適時一擊，情況一定不同。」

大谷過去生涯最多單場5分打點，本場4打數3安打，兩發三分砲加上7局、11局下高飛犧牲打，8分打點超越前輩松井秀喜、井口資仁的單場7分打點紀錄。

天使以1分差輸球，代理總教練尼文表示，全隊心情像洗三溫暖起起伏伏，但大谷的表現無庸置疑，「我前幾天就說過，他的打擊很接近巔峰時期，這兩轟很巨大。」

打者翔平終結連7場未開轟，本季全壘打數推進到15轟，45分打點是全隊最高。

天使 大谷翔平 皇家

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