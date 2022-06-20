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MLB／29場沒丟分 洋基霍姆斯超越李維拉

體育新聞組／綜合報導
霍姆斯連續29場比賽沒有丟掉分數，超越李維拉締造的隊史紀錄。（美聯社）
霍姆斯連續29場比賽沒有丟掉分數，超越李維拉締造的隊史紀錄。（美聯社）

洋基隊本季氣勢超強，18日在客場靠3名投手壓制藍鳥隊，又以4：0獲勝，拚出9連勝、近17戰第16勝，「終結者」霍姆斯（Clay Holmes）投出神紀錄，連29場登板未掉分，超越名人堂球員李維拉（Mariano Rivera）保持的隊史紀錄。

洋基先發投手泰隆（Jameson Taillon）投5.2局、金恩（Michael King）中繼兩局、霍姆斯接手最後1.1局，全場只被藍鳥揮出5支安打，尤其霍姆斯用15球抓下4個出局數，從開季首戰失1分後，4月10日至今29戰讓對手掛零，防禦率是誇張的0.28。

霍姆斯說：「這是李維拉的紀錄，讓這件事更加特別，能與他的名字被放在一起，這真的挺酷的。」

洋基最近連贏6個系列賽，幾乎怎麼打怎麼贏，戰績升至49勝16敗、勝率7成54，將成為大聯盟首支50勝球隊；洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，前天靠打擊大爆發贏球，昨天贏在投球、守備和幾個關鍵打席，球員以不同方式打下團隊勝利。

紐約另一個強權大都會隊18日在主場以3：2擊敗馬林魚隊，本季戰績44勝23敗仍是國聯最猛，不過同區排名第3的費城人隊也很夠力，4日開除原任教頭吉拉迪（Joe Girardi）後，最近16戰狂勝14場。

費城人延長10局上靠霍斯金斯（Rhys Hoskins）代打建功，關鍵安打攻下致勝分，以2：1擊敗國民隊。

洋基 費城 大都會

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