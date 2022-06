MLB／雙重賽1日2轟 楚奧特有望破古巴「水手天敵」紀錄

天使 今18日在水手主場進行雙重賽,「神鱒」楚奧特(Mike Trout)在首戰第10局敲出致勝2分砲,幫助天使以4:2氣走水手。第二戰第4局,天使再度靠著楚奧特的陽春砲取得1:0領先。

首戰天使派出25歲左投山多瓦(Patrick Sandoval)先發,3局下遭摩爾(Dylan Moore)的陽春砲狙擊,不過天使很快地在4局展開反攻,捕手鈴木清在一二壘有人情況下敲出長打清壘,幫助球隊以2:1超前。

山多瓦最終繳出6局5K失1分的優質先發,7局下水手攻勢再起,陣中頭號大物新秀羅德里奎茲(Julio Rodriguez)打回追平分,比賽進入突破僵局制延長賽,10局上楚奧特掃出超前的兩分砲,本季第19轟出爐,天使終場就以4:2贏球,帶走雙重賽首戰勝利。

雙重賽第二戰3局上,楚奧特再度開轟,而他生涯至今敲最多轟(32轟)的客隊球場就是水手隊主場,加上雙重賽第二戰的全壘打,他生涯對戰水手已打出51轟,成為繼古巴 傳奇強打帕梅洛(Rafael Palmeiro)的52轟後,再有球員生涯對水手打出至少50轟,打破帕梅洛的紀錄指日可待。

Mike Trout's 2-run homer in the top of the 10th! pic.twitter.com/1hJKL5b18Y

Mike Trout's 20th home run of the season, and 4th against Seattle so far pic.twitter.com/HsERPbKmQA