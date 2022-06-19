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MLB／雙重賽1日2轟 楚奧特有望破古巴「水手天敵」紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
楚奧特18日已敲兩轟，面對水手本季更已打出4發全壘打。（美聯社）
楚奧特18日已敲兩轟，面對水手本季更已打出4發全壘打。（美聯社）

天使今18日在水手主場進行雙重賽，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）在首戰第10局敲出致勝2分砲，幫助天使以4：2氣走水手。第二戰第4局，天使再度靠著楚奧特的陽春砲取得1：0領先。

首戰天使派出25歲左投山多瓦（Patrick Sandoval）先發，3局下遭摩爾（Dylan Moore）的陽春砲狙擊，不過天使很快地在4局展開反攻，捕手鈴木清在一二壘有人情況下敲出長打清壘，幫助球隊以2：1超前。

山多瓦最終繳出6局5K失1分的優質先發，7局下水手攻勢再起，陣中頭號大物新秀羅德里奎茲（Julio Rodriguez）打回追平分，比賽進入突破僵局制延長賽，10局上楚奧特掃出超前的兩分砲，本季第19轟出爐，天使終場就以4：2贏球，帶走雙重賽首戰勝利。

雙重賽第二戰3局上，楚奧特再度開轟，而他生涯至今敲最多轟（32轟）的客隊球場就是水手隊主場，加上雙重賽第二戰的全壘打，他生涯對戰水手已打出51轟，成為繼古巴傳奇強打帕梅洛（Rafael Palmeiro）的52轟後，再有球員生涯對水手打出至少50轟，打破帕梅洛的紀錄指日可待。

天使 古巴

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