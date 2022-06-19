MLB／重拾塞揚身手 韋蘭德自曝季前差點去洋基

韋蘭德近期提及在去年休賽季一度將與藍鳥以及洋基簽約。（美聯社）

39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）休賽季時與太空人 簽下一年合約，本季揮別傷病陰霾，展現王牌本色大殺四方，目前拿下8勝並列聯盟第一，防禦率是不到2的1.94，他在近期透露其實去年差點與藍鳥及洋基 簽約。

根據「ESPN」記者帕森（Jeff Passan）公開了與韋蘭德間的談話，這名老將表示：「太空人是我簽約的首選，接著我們開始商討合約，但兩方對於合約內容有點誤差，接著一些球隊對我表現出興趣，其中就包括了藍鳥與洋基，我也與轉戰藍鳥的史普林格（George Springer）談了很多，他們非常的積極，一度居於領先位置。」

「不過當太空人開出與藍鳥相同的報價時，我就決定回歸休士頓，而洋基的價碼始終落後一步，雖然未能降落加拿大，我還是對藍鳥球團由衷感謝」，韋蘭德補充說明。

韋蘭德一掃傷病陰霾順利回春，本季先發12場，取得了8勝2敗的成績，防禦率為1.94外加78次三振，對於剛做完韌帶移植手術 的老將來說，非常驚奇，太空人休賽季時，與其簽下1年2500萬美元的合約，本季的好表現也證明太空人賭對了。