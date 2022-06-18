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MLB／10連敗小熊咬斷勇士14連勝 20年罕見紀錄

記者蘇志畬／綜合報導
小熊隊先發投手湯普森。（路透）
小熊隊先發投手湯普森。（路透）

誰能阻止勇士隊14連勝？答案是10連敗的小熊隊。17日小熊隊在先發投手湯普森（Keegan Thompson）6局好投領軍下，完封勇士隊，以1：0拿下勝利。

根據「Elias Sports Bureau」提供的數據，這是自美國時間1999年9月15日11費城人隊擊敗太空人隊以來，再次有雙位數連敗的球隊擊敗了雙位數連勝的隊伍，當時費城人11連敗、太空人12連勝。

湯普森面對勇士隊用92球投完6局，投出9次三振另有2次四壞保送，僅被敲出2支安打，全場製造勇士隊18次揮棒落空，這項數據是小熊隊今年先發投手最多。

7局上投出保送後，湯普森退場休息，捕手康崔拉斯（Willson Contreras）在休息區給了湯普森一個大大擁抱，說：「他回來了。」原因是湯普森前兩場投得掙扎，對金鶯隊3局掉7分，前一場對洋基隊僅投0.2局就丟掉5分（3分責失）。

總教練羅斯（David Ross）認為，湯普森這場投球比較有想法，「他會想說要逼迫打者，節奏也非常好，這讓一切都上了軌道。」

費城人隊先發投手摩頓（Charlie Morton）也投出7局無失分、9K的好投，不過小熊隊在8局下靠著莫雷爾（Christopher Morel）的高飛犧牲打，從中繼投手明特（A.J. Minter）手中打下分數。

勇士 太空人 費城

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