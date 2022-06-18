MLB／飛機延誤 凌晨4點才到飯店 大谷不受影響收第5勝

隊友雙響相挺 大谷收第5勝。（Getty Images）

前一場先發中止球隊14連敗，大谷翔平 16日6局無失分加上雙安演出，也幫助天使 隊以4：1擊敗水手隊，中止客場11連敗，不過真正關鍵還是楚奧特相挺，單場雙響砲包辦4分打點，讓大谷收下本季第5勝。

事實上，大谷翔平15日在洛杉磯對上道奇 隊，打滿全場後，飛了1600公里到西雅圖，班機還出現問題，導致全隊凌晨4點才到飯店。大谷表示：「我睡眠管理有做好，狀態不錯，希望能持續下去。」

投手大谷確實不錯，以93球投完6局沒掉分，最快球速99哩，被敲出3支安打，另有6次三振、2次保送，本季戰績來到5勝4敗，防禦率下修到3.28。打者翔平4打數2安打，個人連續11場敲安，追平生涯最高，打擊率也上升到2成63。

不過大谷還是有不滿意的地方，「理想上，我的球數應該更低一些，特別是剛開賽時，但其餘時刻感覺都不錯，速球控球可以更好一點，但還是能讓對手打成界外球，所以整體說是不錯。」

天使打點都被楚奧特包辦，他先在3局上敲出兩分砲，7局上再追加一發兩分砲，全場4打數2安打，個人本季累積18轟並列大聯盟第二多，近6場敲出5轟。

「球隊贏球就是棒。」楚奧特說：「我們昨天弄到很晚，看到翔平的投球，還有牛棚守住比賽，這真的很棒，就像我說過，翔平無論做什麼都不會再讓我吃驚。」

此外，美國棒球網紅、「投球忍者（Pitching Ninja）」弗萊曼（Rob Friedman）還分享一段有趣的花絮，攻守交換時，大谷走向自家休息區，面對伸出手來的裁判，以為對方是想握手，掛滿笑臉伸出手回應，再用手套拍拍他的肩膀。

大谷的腳步沒有停留，繼續朝休息區走去，馬上被裁判拉了回來檢查手手，大谷也露出「喔喔喔」的嘴型恍然大悟。「投球忍者」留言寫著：「翔平，裁判不是你的朋友啦！」超可愛畫面逗笑球迷。