MLB／太空人1場2次「完美一局」 大聯盟首見

太空人先發投手賈西亞（圖）與後援投手麥頓同場完成「完美一局」，是大聯盟史上第一次。（路透）

太空人 隊捕手馬多納度（Martin Maldonado）沒有意識到自己參與紀錄，7局結束把球傳給三壘手時，突然聽到休息區大喊「把球拿回來」，才發現自家投手剛剛投出「完美一局」，而且還是單場兩名投手各投出一次，史無前例。

完美一局的定義是在同一局內，以9球三振3人，太空人15日9：2擊敗遊騎兵隊，先發投手賈西 亞（Luis Garcia）先在2局下辦到，7局換後援投手麥頓（Phil Maton）也投出完美一局。

這是大聯盟史上首次有兩個完美一局同日出現，同隊同場當然也是首見，巧合的是，打者也是同樣3人，兩次苦主都是洛爾（Nathaniel Lowe）、杜朗（Ezequiel Duran）、米勒（Brad Miller）。

馬多納度聽到休息區大喊，才知道自己參與歷史，「任何時候創造歷史，無論任何球員都會很驕傲，我很開心自己能夠擔任捕手。」加上這2次，太空人隊史共出現9次「完美一局」，大聯盟史上則累積105次。

賈西亞投6局失兩分奪勝、飆9次三振，他說：「很開心，這是歷史紀錄，我為自己和麥頓開心。」麥頓則說：「超級酷，這不是能預期發生的事，我還在整理思緒，實在是太酷的經驗。」

太空人39勝24敗，排名美聯西區第1，美東的洋基 隊更猛，15日在賈吉（Aaron Judge）、東岡（Kyle Higashioka）攜手開轟之下，以4：3擊敗光芒隊，開季第62戰拿下46勝，成為史上第6隊，前5隊有4隊拿下世界大賽冠軍，只有水手隊落空。

洋基以46勝16敗領跑大聯盟，從1947年開始，球隊在前62場比賽超過46勝不多，僅2001年水手（49勝13敗）、1998年洋基（47勝15敗）、1984年老虎隊、1955道奇隊、1953洋基（同為46勝16敗）辦到。