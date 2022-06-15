MLB史上首見 太空人投手單場2次「完美一局」

太空人後援投手麥頓。(路透)

太空人 隊捕手馬多納度（Martin Maldonado）沒有意識到自己參與紀錄，7局結束他把球傳給三壘手時，突然聽到休息區大喊「把球拿回來」，才發現自家投手剛剛投出「完美一局」，而且還是2名投手各投出一次，單場2次史無前例。

太空人隊今天以9：2擊敗遊騎兵隊，先發投手賈西 亞（Luis Garcia）先在2局以「9球三振三人」，達成完美一局，7局換後援投手麥頓（Phil Maton）也如法炮製。

這是史上第一次有2個完美一局在同一天出現，同隊同場當然也是首見，巧合的是，打者也是同樣三人，兩個完美一局的苦主都是洛爾（Nathaniel Lowe）、杜朗（Ezequiel Duran）、米勒（Brad Miller）。

馬多納度聽到休息區大喊，才知道自己參與歷史，「任何時候創造歷史，無論任何球員都會很驕傲，我很開心自己能夠擔任捕手。」加上這2次，太空人隊史共出現9次「完美一局」，大聯盟史上則累積105次。

先發6局失2分、投出9次三振的投手賈西亞說：「我很開心，因為這是歷史紀錄，我為自己還有麥頓開心，難以言喻，就是開心。」麥頓則說：「超級酷，這不是可以預期發生的事，我還在整理思緒，實在是太酷的經驗。」

賈西亞在第2局投出第二次三振時，就發現自己有機會辦到，心想「來試試看吧」，結果真的辦到；麥頓同樣在三振第二人後，「我有點緊張，因為馬多納度一直要我投速球，後來還是照辦了。」麥頓的完美一局投了9顆都是速球。