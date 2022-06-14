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MLB紐約雙雄 占2聯盟鰲頭 球迷盼重現2000年世界大賽「內戰」

體育新聞組／綜合報導
投手邦威12日為洋基隊後援3局失1分，拿下首場救援成功。（美聯社）
投手邦威12日為洋基隊後援3局失1分，拿下首場救援成功。（美聯社）

美國職棒大聯盟兩支紐約球隊氣勢無法擋，開季超過兩個月在美聯、國聯獨占鰲頭，洋基隊12日又轟出4支全壘打，以18：4大勝小熊隊，仍是唯一勝率超過7成的球隊，只差兩支全壘打就達百轟。

洋基在主場3連戰橫掃小熊，打線一共攻下28分，光是最近兩戰就出現10支全壘打，本季98轟領先排名第2的勇士隊達14轟；至於大聯盟墊底的老虎隊只有30轟，全壘打數連洋基的1/3都不到。

洋基12日狂揮17支安打，36歲三壘手卡本特轟出雙響砲，全場7分打點追平個人單場紀錄；去年效力台灣的富邦悍將隊的洋投邦威後援3局失1分，奪下生涯首場救援成功。

邦威7局上登板時，洋基已經12：3領先，他投41球完成關門任務，被揮出3支安打、投出4次三振，生涯合計4勝8敗1救援。

洋基近12戰搶下11勝，開季前60戰44勝16敗，勝率7成33，在有「超級戰區」之稱、目前4隊勝率超過5成的美聯東區，領先排名第2的藍鳥隊8.5場勝差，王者地位暫時不受威脅。

大都會出征洛杉磯，12日對天使隊3連戰最後一戰以4：1獲勝，帶著2勝1敗離開，成為國聯首支拿到40勝的球隊，戰績40勝22敗也是國聯最猛。紐約兩支強權是否重演2000年世界大賽「內戰」場面（洋基4勝1敗封王），已成為本季焦點。

大都會主砲阿隆索此役9局上轟出陽春砲，本季18轟暫居國聯榜首、大聯盟第2，只落後洋基「法官」賈吉的24轟。

洋基 大都會 勇士

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