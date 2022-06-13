MLB／楚奧特雙響砲 大谷13轟出爐…天使5發全壘打走出低潮

大谷翔平敲出本季個人第13轟。（路透）

天使 隊11日打擊大爆發，全隊5轟，剛歸隊的楚奧特（Mike Trout）單場雙響砲，大谷翔平 也敲出本季第13轟，而瓦許（Jared Walsh）更完成完全打擊，在這場11：6擊敗大都會 隊的比賽，遭到楚奧特與大谷痛擊的投手卡拉斯科（Carlos Carrasco）說：「要對兩人脫帽致敬。」

卡拉斯科11日僅投4.2局就被敲9支安打，丟掉5分吞敗，其中楚奧特敲了2支、大谷敲了3支，卡拉斯科做出脫帽的動作，「他們是最強的球員之一，接下來要繼續與天使比賽，其他隊友要更加小心，特別是對上這兩人。」

楚奧特在歸隊首戰3安打、3打點、3得分，3局下轟出陽春砲、5局下一發兩分砲；大谷同樣3安打、3打點、3得分，1局下的二壘打幫球隊打回第1分，3局也有一支一壘打，5局則是兩分砲。

大谷在6局被三振、8局遭保送，差一支三壘打錯過生涯第二次完全打擊。隊友瓦許沒放過，在3局敲出一壘打、5局敲出二壘打、7局轟出陽春砲，8局下敲出中外野飛球，因外野手撲接失敗形成三壘安打，成為天使隊史完全打擊第9人，前一人就是大谷。

洋基隊對上小熊隊宛如全壘打大賽，全隊敲出本季最多的6轟。

「法官」賈吉（Aaron Judge）單場雙響砲，史丹頓（Giancarlo Stanton）、托瑞斯（Gleyber Torres）第4局演出連兩打席開轟，崔維諾（Jose Trevino）、瑞佐（Anthony Rizzo）也各一轟，以8：0拿下勝利，團隊94轟、43勝都是大聯盟最多。

這6轟苦主都是史瓦默（Matt Swarmer），也讓他成為小熊隊史第2位單場挨6轟的投手，他與1884年的李伊（Tom Lee）並列隊史挨最多轟的投手，距今已是138年前。