MLB／2好球故意保送卻挨轟 白襪教頭遭批

白襪總教練拉魯薩不後悔2好球後敬遠對手的決定。（美聯社）

白襪在10日面對道奇 的比賽中，在2好1壞投手好球數領先的情況下，選擇故意四壞保送透納透納（Trea Turner），結果被下一棒孟西（Max Muncy）打出三分彈，終場就以9：11輸掉比賽，這次調度讓球迷罵聲連連，白襪總教練拉魯薩（Tony La Russa）回應，「即使重來一次還是會這麼做」。

2好球卻保送對手的決定持續在網路上炸鍋，自認沒做錯的拉魯薩也感到意外，「過了一天還是被質疑，我真的很驚訝，這不是需要討論的決定，我的意思是你知道孟西面對左投的打擊率多少嗎？答案是只有1成25！」

拉魯薩接著強調，透納在任何球數下都是難纏的打者，「他能想盡辦法把球打進場內並傷害你，如果場上是右投，我或許會考 慮和他正面對決」。他也透露，賽後有人傳給他透納在2好1壞的打擊數據，「我的意思是他是過去3年來聯盟最佳的第三、第四名打者，我以為大家都知道這件事」。

透納確實是道奇打線最危險的打者，他在賽前面對左投、2好1壞下的打擊成績是15支5，而只要是2好球，成績是27支7，包括1轟；至於孟西今年則陷入大低潮，賽前打擊率僅1成50，但結果卻是與數據不同，棒球就是這麼奇妙。

至於牽涉這事件的兩位打者，透納表示被保送當下他確實嚇了一跳，而孟西則說到他被激怒了，因此他將憤怒化為力量，很高興能擊出全壘打。

這位77歲的老教頭拉魯薩最後以過去前白襪、金教頭里察茲（Paul Richards）曾傳給他的簡訊做結：「相信自己的直覺，不要躲在保護傘下。」