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MLB／代打敲再見安 洋基加班擒小熊

體育新聞組／綜合報導
洋基於13局下換上代打崔維諾，他在兩人出局的情況敲出再見安打。（路透）
洋基於13局下換上代打崔維諾，他在兩人出局的情況敲出再見安打。（路透）

紐約洋基10日在主場迎戰芝加哥小熊，兩隊形成投手戰並打到延長賽，洋基於13局下換上代打崔維諾（Jose Trevino），他在兩人出局的情況敲出再見安打，洋基終場就以2：1奪勝。

洋基打者托瑞斯（Gleyber Torres）先於4局下擊出個人本季第11支全壘打，為球隊取得1：0領先，但小熊打者海瓦德（Jason Heyward）在5局上敲出個人本季首轟，讓雙方戰成1比1平手，之後兩隊都沒有進帳。雙方1：1進入延長賽，兩隊一路打到第12局都沒拿下任何分數。

到13局下，洋基在2人出局得點圈有人情況替換打擊狀況不佳的捕手東岡（Kyle Higashioka）並換上代打崔維諾，他鎖定小熊投手米爾斯（Alec Mills）投出的伸卡球，擊成越過游擊防區的平飛再見安打，讓洋基取得近16場比賽來的第13勝。

洋基目前戰績42勝16敗，成為2017年休士頓太空人隊以來，第一支在前58場例行賽中贏得至少42勝的球隊。

除了打線建功，洋基投手群也表現優異，塞維里諾（Luis Severino）主投6局被敲7安僅失1自責分，並送出10次三振、1次保送，6名後援投手更是都沒失分。

目前洋基暫居美國聯盟東區第一名，勝率7成24更是全聯盟30隊之冠。小熊戰績則是23勝34敗，在國家聯盟中區排第4名。

洋基 太空人 休士頓

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