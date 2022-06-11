MLB／大谷重振二刀流 送新帥首勝 天使中止14連敗

天使隊大谷翔平解決第6局第3個出局數後，振臂歡呼。（Getty Images）

大谷翔平 10日上演「真‧二刀流」，不僅先發7局失1分拿下勝投，飆出101哩火球，也轟出逆轉2分砲，幫助天使 隊以5：2擊敗紅襪隊，中止14連敗，代理總教練尼文（Phil Nevin）說：「他一個人扛起全隊」，就連紅襪教頭柯拉都（Alex Cora）拜服大讚：「世界上最棒的運動員 」。

大谷翔平以先發第2棒、投手之姿出賽，雖然在5局上丟掉1分，但5局下馬上自己打回來，從紅襪先發投手皮維塔（Nick Pivetta）手中敲出2分砲，逆轉比數，大谷在繞壘時也興奮振臂。

「真的很久沒贏，贏球的感覺永遠這麼好。」大谷賽後透過翻譯表示：「很明顯，我當然想要贏下這場，尤其是在我投球的日子，我想讓球隊有機會贏球，而我今天有做到。」

投手大谷今天以100球投完7局，被敲4支安打掉1分，另有6次三振、2次保送，進帳個人本季第4勝；打者翔平則是4打數2安打、2分打點，另有2次三振，暌違10場再開轟，是個人本季第一次以投手身分開轟，累計12轟。

大谷投打精采的表現，讓天使隊中止近期14連敗，也是開除總教練麥登（Joe Maddon）後第一勝。

原本三壘指導教練尼文接手後經歷2連敗，10日從大谷翔平手中收下執教首勝球，尼文說：「我想大家都鬆了口氣，過去14場都一直想贏，賽後可以看到大家失望的表情，你就知道大家有多在乎，最近2周對球員來說真的很痛苦，對所有人都是，但看到大家在意的神情，這很重要。」

大谷今天轟出2分砲後，回到休息區擊掌的表情還是很嚴肅，這一幕也被電視拍下，他表示：「打完就結束了，開始去想下一局投球的事情，在逆轉後的投球很重要，必須要好好思考。」

「看到他投7局還可以敲出全壘打，太驚人了。」柯拉表示：「這就是為什麼我常說，他是世界上最棒的運動員，要在這個等級的賽事向他這樣投打兼顧，完全是大開眼界，太不真實了。」

事實上，大谷翔平對紅襪隊很有一套，今年5月6日造訪芬威球場時，就投出7局無失分、11次三振的比賽，柯拉說：「我們今天有點機會，但錯過一些攻擊時機，我們想對他施加壓力，但沒做到，我想他在波士頓的時候很棒，今天是很好。」