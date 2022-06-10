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MLB／費城人血洗釀酒人 新帥5連勝百年首位

體育新聞組／綜合報導
湯普森拿下執教5連勝。（路透）
湯普森拿下執教5連勝。（路透）

費城人8日以10：0大勝地主隊釀酒人，其中先發投手諾拉（Aaron Nola）繳出8局無失分好投，幫助臨危受命的新任教頭湯普森（Rob Thomson）拿下執教5連勝，成為百年來費城人隊史第一人。

費城人隊先發投手諾拉主投8局僅被敲4安，送出6K且沒投出保送，收下本季第4勝，賽後防禦率下降至3.50。費城人隊打者也給予十足火力支援，史托特（Bryson Stott）、霍斯金斯（Rhys Hoskins）和赫雷拉（Odubel Herrera）輪流開轟，助隊取得5：0領先。7局上，史瓦伯（Kyle Schwarber）的二壘安打再添分數，9局上，又吃下4分大局，終場費城人就以10：0海扁釀酒人，拉出一波6連勝。

費城人上周開除教頭吉拉迪（Joe Girardi），改由首席教練湯普森接任，而費城人也在換教練後取得5連勝，湯普森成為自2006年老虎隊主帥李蘭（Jim Leyland）後，再度有教練達成生涯執教前5戰都獲勝，也是繼1915年的莫蘭（Pat Moran）執教8連勝後，費城人隊近百年來第一人。

此外，道奇隊8日推出本季未嘗敗績的岡索林（Tony Gonsolin）先發迎戰白襪，他也不負眾望繳出6局失1分好投，幫助道奇以4：1個人本季第7勝入袋，道奇也終止3連敗。

岡索林本季第11場先發，他主投6局僅被敲3安其中包含1轟、失1分，另送出5K，接替的3名牛棚投手也力都各投1局無失分，聯手以4：1力克白襪。

28歲的岡索林本季表現出色，近期已連5戰繳出優質先發，本場奪勝後成績來到7勝0敗，與隊友安德森（Tyler Anderson）、大都會隊卡拉斯科（Carlos Carrasco）並列國聯勝投王。此外，他的防禦率1.58、被打擊率.157也稱霸國聯。

道奇進帳4分都是靠全壘打，分別是史密斯（Will Smith）首局的2分砲、貝林傑（Cody Bellinger）和透納（Trea Turner）的陽春砲。

費城 道奇 大都會

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