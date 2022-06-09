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MLB／天使換主帥仍吞13連敗 大谷自責

體育新聞組／綜合報導
天使隊日前突然開除總教練麥登，換帥首戰與紅襪隊纏鬥到延長10局，仍吞下13連敗。（美聯社）
天使隊日前突然開除總教練麥登，換帥首戰與紅襪隊纏鬥到延長10局，仍吞下13連敗。（美聯社）

天使隊7日賽前宣布開除總教練麥登（Joe Maddon），由三壘指導教練尼文（Phil Nevin）暫代，換帥首戰雖與紅襪隊纏鬥到延長10局，仍以5：6輸球，吞下隊史單季最長13連敗，也追平隊史跨季最長連敗紀錄，主砲楚奧特（Mike Trout）更傳出傷情。

連敗不止是麥登被開除的主因，天使隊5月15日戰績24勝13敗，排名美聯西區第1，經這波大低潮，勝率掉到4成74，天使總管梅納西說：「3周前完全沒料到，換帥的決定對球隊最好。」

被問到對於麥登下台的看法，日籍好手大谷翔平表示：「很明顯這不完全是他的錯，我自己的狀態沒有調整上來，真的很抱歉，也想跟麥登說聲謝謝，很感激他這幾年為我做的一切。」

教頭換人後，大谷的使用說明書是否跟著改變？球隊總管表示：「目前翔平的使用方式不會改變，他是其他人無法比較的選手。」

此外，洋基作客雙城隊，靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）、「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）接連開轟引領攻勢，以10：4帶走勝利，推進7連勝、同時成為大聯盟首支40勝的球隊，也是聯盟唯一勝率超過7成球隊。

賈吉一開賽就敲出一發兩分彈，同時也是本季第22發全壘打，接著史坦頓也打出陽春砲，幫助洋基首局就以3:0領先，雖然雙城在下半局也還以顏色，不過洋基在第五局靠著拉梅修（DJ LeMahieu）滿壘選到保送，幫助球隊擠回一分，但雙城下半局隨即靠著波蘭柯（Jorge Polanco），擊出全壘打，此時比數來到5：4僅有一分之差。

7局上成為比賽轉捩點，雙城在2出局二壘有人時決定敬遠保送賈吉，結果賭注失敗，遭下一棒瑞佐（Anthony Rizzo）夯出3分彈重擊，比賽就此定調，終場洋基就以10：4擊敗雙城，延續到7連勝，也是近期13場比賽中的第11場勝利。

洋基 天使 大谷翔平

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