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MLB／天使換歌改運還是輸 14連敗再刷新最慘紀錄

記者蘇志畬／綜合報導
明天登板的大谷翔平肩負止敗任務。(路透)
明天登板的大谷翔平肩負止敗任務。(路透)

天使隊輸不停，8日出招把球員出場曲全部換成五分錢合唱團的歌，還是贏不了，8日以0：1輸給紅襪隊後，慘吞14連敗，無論單季或跨季都是隊史最長連敗紀錄，明天登板的大谷翔平肩負止敗任務。

大谷翔平8日回任「核彈頭」，相隔13場重返先發第一棒、指定打擊，上場時響起的出場曲不是球迷熟悉的「最棒的秀（The Greatest Show）」，而是五分錢合唱團的「照片（Photograph）」。

事實上，不只大谷翔平，天使全隊的出場曲都換成五分錢合唱團的歌，教練團希望這樣的改變能夠帶來好運，結果看來不如預期。

大谷翔平1局首打席吞下三振，接下來在3局敲出三壘滾地出局，5局則敲出一支右外野安打，不過7局又吞下三振；大谷總計4打數1安打，延續個人連5場敲安，打擊率2成42。

天使隊8日全場敲出7支安打，數量與紅襪隊相同，2局、3局都敲出2支安打，卻欠缺關鍵一擊，就算投手群只失1分也還是輸球。

紅襪隊則是在6局上2出局後，靠著佛度戈（Alex Verdugo）保送、達貝克（Bobby Dalbec）二壘打，敲回關鍵一分，讓先發投出5局無失分的伊瓦迪（Nathan Eovaldi）收下本季第4勝。

天使隊吞下隊史最慘的14連敗，明天大谷翔平要繼續站上投手丘，以「二刀流」之姿續戰紅襪隊，避免在主場4連戰被橫掃，以及繼續延長隊史慘紀錄。

大谷翔平 天使 核彈

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