MLB／天使12連敗 為難堪戰績負責？教頭麥登被炒魷魚

天使總教練麥登遭解雇。（路透）

洛杉磯天使 隊7日宣布開除教頭麥登（Joe Maddon），由助理教練尼文（Phil Nevin）暫代。

天使隊拒絕在宣布該決定的簡短聲明中詳細說明麥登被解雇的細節，只表示，「天使隊今天解除了麥登的天使隊經理職責。」

在球星大谷翔平 （Shohei Ohtani）和楚奧特（Mike Trout）雙箭出擊下，天使隊開季27勝17負，為2015年以來最好的前44場戰績。但之後連續輸掉12場比賽，在美聯西區落後休士頓太空人 隊8.5場。

天使隊6日在主場以1：0敗給波士頓紅襪隊，連續第12場失利後，天使隊球團的緊張局勢變得明顯。「The Athletic」網站天使隨隊記者布朗（Sam Blum）曾紀錄了與麥登間的簡短交流，後者拒絕回答有關連敗的問題。

布朗問：「你覺得球隊現在還在按照你想要的方式競爭和戰鬥嗎？」麥登回答：「你說呢？」

現年68歲的麥登曾效力芝加哥小熊隊5年，率隊於2016年拿下世界大賽冠軍。目前領軍天使隊剛進入第三個賽季。他曾在2006-14年管理坦帕灣光芒隊。在他執掌兵符期間，天使隊從未打進季後賽。