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紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

MLB／洋基開季54場39勝 大聯盟21年來最佳

體育新聞組／綜合報導
唐納森在延長賽第10局的再見高飛犧牲打，幫洋基拉出一波6連勝。（路透）
唐納森在延長賽第10局的再見高飛犧牲打，幫洋基拉出一波6連勝。（路透）

洋基5日在延長賽第10局靠著唐納森（Josh Donaldson）再見高飛犧牲打，在主場以5：4驚險收下勝利，條紋軍不但近期拉出一波6連勝，球季目前進行將近三分之一，寫下的39勝15敗戰績是21年來最佳。

洋基和老虎三連戰最終戰，先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）主投6.1局被敲5安打、奪5K、失2分，不過退場時雙方仍戰成平手，比賽隨後也逼進延長賽。10局下瑞佐（Anthony Rizzo）敲安形成一三壘有人，唐納森也把握住建功機會，敲出左外野再見高飛犧牲打，1分氣走老虎。

洋基自6月1日開始先後橫掃天使和老虎，狂奪6連勝，近期12戰也拿下10勝，目前球季進行將近三分之一，戰績39勝15敗，不但是繼2001年繳出42勝12敗的水手後，近21年聯盟最佳開季成績，另外還是隊史第7次在開季前54場贏得39場，前一次要追溯到1998年，當時為41勝13敗，該賽季也贏得總冠軍。

唐納森表賽後表示，「我們打出了一場精采的比賽，投手群確實為這個系列賽定下了勝基，沒有給對方太多機會，此役對手也展現了他們的韌性，但我們以不同的戰鬥方式去贏下這場比賽，很高興收穫這個結果。」

洋基 天使

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