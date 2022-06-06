MLB／「法官」急速21轟 60轟不是夢

「法官」賈吉再開轟，首局就炸裂陽春砲。（路透）

「法官」賈吉（Aaron Judge）5日再度開砲，對老虎隊首局轟出致勝陽春砲，本季第21轟幫助洋基 隊3：0獲勝；他在2017年以52轟奪下美聯全壘打王，今年按照目前速度可望出現60轟，洋基教頭布恩(Aaron Boone)說：「有賈吉，任何事都有可能。」

洋基屠虎5連勝、近11戰9勝，本季戰績升至38勝15敗，大聯盟唯一勝率超過7成；賈吉去年39轟是生涯單季次佳紀錄，今年打不到兩個月已有21轟，在大聯盟穩居第1，領先排名第2的大都會 隊阿隆索、道奇 隊貝茲5轟，也追平貝比魯斯、曼托、沃特53戰21轟，成為隊史第4人。

洋基單季最多全壘打是1961年馬里斯61轟，1927年貝比魯斯60轟居次，賈吉有機會加入兩位傳奇球星的行列，他說：「能與洋基傳奇們被放在一起討論，任何時候都是榮耀，但我不會試著去當馬里斯、魯斯，只想成為最好的賈吉。」

紐約另一支勁旅大都會本季也打出新氣象，阿隆索5日對道奇隊轟出雙響砲，攻下5分打點，幫助球隊9：4獲勝，本季53分打點是國聯最猛，和守護者隊拉米瑞茲並列大聯盟第1，大都會36勝19敗穩居分區龍頭。

洛杉磯「兄弟」道奇、天使隊一度也在分區同時領先，道奇35勝18敗仍是國聯勝率最高，但天使5日再度投打失靈，以2：7不敵費城人隊，吞下近6季首次10連敗，一下子掉到27勝27敗，讓總教練麥登有點無奈。