MLB／棄打從投當過快遞員 皇家跨斯大聯盟完美初登板

棄打從投、還當過快遞員的跨斯（Jose Cuas）完成大聯盟生涯初登板。 （美聯社）

過去曾是名內野手，棄打從投後兩度遭釋出，之後還擔任聯邦快遞（FedEx）的快遞員，皇家 27歲投手跨斯（Jose Cuas）總算熬出頭，他後援1局賞1K無失分，完美達成他的大聯盟生涯初登板。

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據皇家隊官網報導，跨斯在2015年加盟釀酒人，當時他還是名內野手，不過2017年秋天，釀酒人隊球團要求他棄打從投，實驗1年後，球團認為成效不彰因此將他釋出。

那是跨斯第一次想放棄當個運動員 ，他立刻打電話給哥哥艾力克斯（Alex Cuas）說：「我剛被釋出了，我受夠了。」艾力克斯則要他別太早放棄。之後跨斯轉戰獨立聯盟，原本是上肩投球的他某天熱身時改以「側投」丟球，前大聯盟終結者羅德里奎茲（Francisco Rodriguez）偶然看到後，便指導跨斯的側投動作，讓他投得更自然。

2019年，跨斯在響尾蛇隊小聯盟投出亮眼成績，不過隔年就遭逢新冠肺炎疫情 ，跨斯再度被球隊釋出。肩負家庭生計的跨斯又再一次想放棄棒球，這回輪到和他愛情長跑多年的女友安奈伊絲（Anais Peña）開導他：「『你不該這麼做，你不會放棄的，我們犧牲這一切不是為了讓你放棄。』我犧牲了很多，但我們已經走了這麼遠，這是值得的。」

於是在家人的支持下，跨斯白天在聯邦快遞擔任快遞員，晚上和哥哥到幾乎沒有照明設備的球場練球。

皇天不負苦心人，去年皇家隊教頭小潘尼亞（Tony Pena Jr.）在多明尼加冬季聯盟看到跨斯的投球，決定簽下他。跨斯本季在3A出賽20場吃下20.2局，防禦率僅1.74，近期需要牛棚投手的皇家也決定將他拉上大聯盟。