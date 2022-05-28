MLB／釀酒人守護神海德連37場沒失分 日韓投手對戰大谷吞敗

釀酒人守護神海德（右）拿下本季第16次救援成功，這也是他連續第37場出賽沒有失分紀錄。（路透）

釀酒人守護神海德（Josh Hader）上場關門雖一度陷入一、二壘有人危機，最終仍化險為夷拿下本季第16次救援成功，這也是他連續第37場出賽沒有失分紀錄。

影音來源：YouTube

釀酒人和紅雀分別暫居國聯中區第一和第二， 此役雙方交手攻勢你來我往，比賽進入到9局下釀酒人4比3以一分之差領先，派上終結者海德（Josh Hader）登板，但卻接連讓艾德曼（Tommy Edman）和亞瑞納多（Nolan Arenado）敲出安打和選到保送，形成一、二壘有人一人出局的情勢。

不過海德臨危不亂，接下來面對第四棒的普侯斯（Albert Pujols）與第五棒的耶培茲（Juan Yepex），皆製造高飛球順利解決打者，賽後他不但收下本季第16次救援成功並列救援榜榜首，更將自己開季連續無失分局數推進至14.2局，開季至今防禦率仍是完美的0。事實上他從上季7月後，就未嘗掉分滋味。

此外，天使 26日主場與藍鳥進行4連戰首戰，二刀流大谷翔平 擔任先發投手主投6局失5分，吞下本季第3敗。大谷翔平賽後提到，從第一局開始就覺得背部有些不適，也因此導致球速下滑。

此役剛好上演日韓投手之爭，天使派出大谷翔平而藍鳥則是讓左投柳賢振登板，而大谷在這場對決中落居下風，主投6局用93球被敲6安打包含2支全壘打、責失5分，送出10次三振、1次保送，目前自責分率為3.45、戰績3勝3敗，反觀柳賢振主投5局用65球，被敲6安打、失2分、1次三振1次保送，最後拿下勝投，目前2勝0敗。