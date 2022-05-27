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MLB／大谷翔平第7盜出爐…盜壘險摔跤 自己也偷笑

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平本季第7盜出爐，暫居全隊盜壘王。（路透）
大谷翔平本季第7盜出爐，暫居全隊盜壘王。（路透）

天使25日以2：7不敵來訪的遊騎兵，擔任開路先鋒的大谷翔平3打數無安打，不過他選到1次保送並跑出本季第7盜，暫居天使隊盜壘王。此外，大谷今天在跑壘途中一度踉蹌差點跌倒，連自己都忍不住偷笑。

大谷翔平擔任一棒指定打擊，雖沒有安打表現，但他在首打席就選到保送上壘，之後靠著快腿輕鬆盜上二壘，本季第7盜出爐，目前暫居天使隊盜壘王。

接著，大谷在瑞登（Anthony Rendon）的安打護送下朝著本壘狂奔，不過繞過三壘時，他突然腳步踉蹌了一下，幸好沒有當場「仆街」，最終還是安全回到本壘，難得出糗也讓大谷和隊友都忍不住偷笑。

接下來大谷翔平都未再踏上壘包，第2、第3打席都被K掉，8局下第4打席則打出中外野方向深遠飛球，但在全壘打牆前被接殺，賽後大谷打擊率.251。

此外，洋基日前才傳出牛棚大將格林（Chad Green）、查普曼（Aroldis Chapman）進入傷兵名單，再傳出噩耗，洋基隊宣布「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）腳踝發炎、後援投手羅艾西加（Jonathan Loáisiga）肩膀拉傷，球隊再添傷兵。唯一的好消息是，先前在新冠名單內的重砲賈羅（Joey Gallo）已回歸球隊。

史丹頓疑似因揮棒傷了腳踝，他本季至今打擊三圍.285/.339/.523、11轟的表現，全壘打數在洋基陣中僅次於「法官」賈吉（Aaron Judge）。史丹頓缺陣後，洋基隊不只火力輸出可能受到影響，主力打者也將缺少輪休的機會，對打擊方面是很大的損失。

洋基 大谷翔平 天使

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