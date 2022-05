MLB／繞壘險摔自己都笑了 大谷第7盜出爐居天使盜壘王

天使 25日以2:7不敵來訪的遊騎兵,擔任開路先鋒的大谷翔平 3打數無安打,不過他選到1次保送並跑出本季第7盜,暫居天使隊盜壘王。此外,大谷在跑壘途中一度踉蹌差點跌倒,連自己都忍不住偷笑。

大谷翔平擔任一棒指定打擊,雖沒有安打表現,但他在首打席就選到保送上壘,之後靠著快腿輕鬆盜上二壘,本季第7盜出爐,目前暫居天使隊盜壘王。

Sho Steals⚡️✅

Shohei Ohtani steals his seventh base of the season in Anaheim against the Rangers. Ohtani pitches tomorrow for the Halos😎

