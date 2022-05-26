MLB／繞壘險摔自己都笑了 大谷第7盜出爐居天使盜壘王

大谷翔平本季第7盜出爐，暫居全隊盜壘王。（路透）

天使 25日以2：7不敵來訪的遊騎兵，擔任開路先鋒的大谷翔平 3打數無安打，不過他選到1次保送並跑出本季第7盜，暫居天使隊盜壘王。此外，大谷在跑壘途中一度踉蹌差點跌倒，連自己都忍不住偷笑。

大谷翔平擔任一棒指定打擊，雖沒有安打表現，但他在首打席就選到保送上壘，之後靠著快腿輕鬆盜上二壘，本季第7盜出爐，目前暫居天使隊盜壘王。

Sho Steals⚡️✅

Shohei Ohtani steals his seventh base of the season in Anaheim against the Rangers. Ohtani pitches tomorrow for the Halos😎

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接著，大谷在瑞登（Anthony Rendon）的安打護送下朝著本壘狂奔，不過繞過三壘時，他突然腳步踉蹌了一下，幸好沒有當場「仆街」，最終還是安全回到本壘，難得出糗也讓大谷和隊友都忍不住偷笑。

🤣 everyone laughing at Ohtani’s slip 😂but he still scored 🏃💨 pic.twitter.com/xBdK2k8tXf — 大谷翔平 ⚾️ Ohtani Shohei ❶❼ (@shoheisaveus) May 26, 2022

接下來大谷翔平都未再踏上壘包，第2、第3打席都被K掉，8局下第4打席則打出中外野方向深遠飛球，但在全壘打牆前被接殺，賽後大谷打擊率.251。

天使隊今天打擊熄火，全場共僅敲6安，看板球星楚奧特（Mike Trout）領了4張老K，先發投手德梅斯（Reid Detmers）主投6局挨2轟，失5分皆為責失，吞下本季第2敗。