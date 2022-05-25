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MLB／又上演雙響…賈吉5月已11轟 1人堪比3隊火力

體育新聞組／綜合報導
賈吉此役3打數2安打都是全壘打，本季已炸17轟，在全壘打榜上獨走。（路透）
賈吉此役3打數2安打都是全壘打，本季已炸17轟，在全壘打榜上獨走。（路透）

自己的身價自己打！洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）23日再度演出雙響砲，單月11轟堪比3隊團隊成績，可惜洋基並未在他的全壘打加持下贏球，終場以4：6輸給金鶯隊、吞下3連敗；洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）8局失5分、11次三振，承擔本季首敗。

影音來源：YouTube

賈吉此役3打數2安打都是全壘打，先在首局敲出陽春砲，幫助洋基率先開張分數，5局的兩分砲則讓戰局回到4：4平手，這是他本季第4場單場雙響砲的比賽，領先全聯盟。

賈吉本季已炸17轟，在全壘打榜上獨走，遙遙領先以12轟居次的楚奧特（Ｍike Trout）、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）；此外，賈吉5月敲出11轟，比運動家5月團隊7轟還多，教士、藍鳥則是和賈吉並列的11轟，真的是一個人轟贏整隊。

柯爾此役三振多、失分也多，第3局由烏力亞斯（Ramon Urias）的二壘打開始，單局被敲5安打、失4分，第6局再被烏力亞斯的陽春砲掃下超前分，最終以110球投滿8局，被敲7安打、失5分，今年以4連勝啟航後吞下首敗。

另一方面，紅襪季初和當家游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）延約談判破裂，因此波賈茲季末可以跳脫合約投入自由市場，紅襪傳奇球星歐提茲（David Ortiz）希望球團想盡辦法留住波賈茲，認為放走他會是「愚蠢的行為」。

「老爹」歐提茲近期受訪時談到，球團不能放波賈茲離開，「老實說，放走波賈茲這樣的球員真的很愚蠢，我和他一起打過球，波賈茲對任何一隊來說都是完美的球員，他不管在場上或場下都能代表著這支球隊，所以和他續約的對話必須要隨時重啟。」

洋基 YouTube

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