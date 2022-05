MLB／又是雙響 洋基賈吉5月已炸11轟 堪比3隊火力

自己的身價自己打,洋基 隊「法官」賈吉(Aaron Judge)23日再度演出雙響砲,單月11轟堪比3隊團隊成績,可惜洋基並未在他的全壘打加持下贏球,終場以4:6輸給金鶯隊、吞下3連敗;洋基王牌投手柯爾(Gerrit Cole)8局失5分、11次三振,承擔本季首敗。

Aaron Judge gets things going with a homer! pic.twitter.com/em9jG7XyQ7