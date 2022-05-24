MLB／大谷翔平本季第9轟 日美通算150轟達陣

大谷翔平的本季第9轟，集滿日美通算150轟里程碑。（美聯社）

「二刀流」大谷翔平 的本季第9轟，集滿日美通算150轟里程碑，這發首打席全壘打幫助天使 隊全場不曾落後，以4：1擊敗運動家隊後，總教練麥登（Joe Maddon）點出，大谷這一支全壘打很巨大，影響了整場比賽走向。

大谷重返開路的角色後，連2天擔任第1棒出賽，22日5打數敲出2安打，首局就將運動家左投厄文 （Cole Irvin）的76哩曲球轟出中外野看台，相隔5場再開砲；他在日職5年累積48轟，這是他在大聯盟的第102轟。

天使在這一發全壘打帶動下，全場順順打，第2局雖有大谷的雙殺打，下一棒楚奧特（Mike Trout）緊接著補上安打、貢獻1分打點，第7局又補上一發陽春砲，大谷、「神鱒」同場開砲。

麥登表示，有時第1位打者會影響整場比賽走向，「打得強勁的球，如果被對方演出美技，比賽劇本可能會就會突然改變，大谷的那支全壘打很巨大。」

天使先發投手山多瓦（Patrick Sandoval）以92球投7.1局被敲4安打、僅失1分，送出7K，取得本季第3勝，防禦率更是僅有1.79。

山多瓦投到第8局才掉分，二壘打、一壘打串聯之後又出現保送，天使決定換投，但他明顯自認還能投，退場時摔了手套和球帽。

麥登對於他的火氣沒有不開心，「他不想退場，很想投到第9局，我能理解也很喜歡他這點。」山多瓦事後也解釋：「在那個保送之後被換下，我可以理解，但任何時候我都不想退下投手丘。」