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MLB／單場3轟 響尾蛇羅哈斯：我的第一次 太美妙了

體育新聞組／綜合報導
單場三響砲表現的羅哈斯。（路透）
單場三響砲表現的羅哈斯。（路透）

響尾蛇與小熊20日在瑞格利球場上演了一場煙火秀，兩隊總共打出11支全壘打，響尾蛇隊就包辦7轟，其中外野手羅哈斯（Josh Rojas）更是單場三響砲包辦4分打點，率隊以10：6擊敗小熊。

小熊隊三壘手威斯頓（Patrick Wisdom）第二局先以一發陽春砲，為這場煙火秀揭開序幕，接著靠著隊友安打串連以2:2追平比數，3局上羅哈斯與隊友裴洛塔（David Peralta）接連開轟，幫助球隊取得領先。

第五局又是響尾蛇羅哈斯與裴洛塔表演，兩人先後敲出2分砲與陽春彈，助響尾蛇前五局拉開至7:3領先；後半場響尾蛇火力不停歇，先是第六局湯瑪士（Alek Thomas ）開轟，第七局羅哈斯再敲出單場第三發全壘打；第九局沃克（Christian Walker）臨去敲波再敲一轟，讓單場也有4轟但都是陽春砲的小熊難以追趕，最後響尾蛇就在這場煙火秀中，以10:6帶走勝利。

羅哈斯成為繼2018年的波拉克(A.J. Pollock)後再次單場三轟的響尾蛇球員，也是他生涯第一次，賽後表示：「我知道這是一個讓球飛起來的好日子，我在小聯盟有多次單場雙轟，但從來沒有三響砲過，今晚真的太美妙了。」

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