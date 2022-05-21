MLB／達比修7局無失分好投 解釋今年三振變低背後原因

達比修有對費城人隊，繳出先發7局無失分的成績單。(路透)

教士隊19日以2：0擊敗費城 人隊，日籍投手達比修有的表現至關重要，在6局得點圈有人關鍵時刻三振掉強打史瓦伯（Kyle Schwarber），繳出先發7局無失分的成績單，收下個人本季第4勝。

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教士隊在4局上靠著普洛法（Jurickson Profar）、邁爾斯（Wil Myers）、卡諾（Robinson Cano）連3安先馳得點，金河成的高飛犧牲打追加1分，這對達比修有來說已經夠用。

達比修有前5局只讓費城人隊敲出3安，唯一危機出現在6局下，1出局後被連敲2安，形成一、三壘有人，不過他先三振掉史瓦伯，再讓特蘭諾斯（Nick Castellanos）敲出飛球出局，卸除危機。

達比修有以104球投完7局，被敲6支安打，另有5次三振、沒有保送，收下本季第4勝，他也指出，這一戰在牛棚練投時感覺沒有特別好，甚至還有些沉重，反應在球速上就是前30顆速球均速93哩，最後32顆才來到均速96哩。

不過，5次三振？達比修過去11個球季有10季的每9局三振數超過10，今年卻不到8，對於這樣的差異他也說：「如果能奪下三振固然很好，但如果能夠讓對手打不好，讓防守保持節奏，這樣來說，我認為也很好。」

教士隊此役贏得驚險，球迷看得提心吊膽，但也是今年球隊贏球的模式，這是教士隊今年第10場得分2分內贏球的比賽，今年團隊防禦率3.55排在大聯盟第10，整體攻擊指數 （OPS）更是在後段班的21名。

但教士隊已經一個月未嘗過連敗滋味，本季最多也就是2連敗，能夠取得6成32勝率，在國聯西區僅次於道奇 隊，倚賴的是穩定的先發投手，團隊20場優質先發傲視全聯盟。